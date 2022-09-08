https://sputnik-georgia.ru/20220908/gruziya-i-turtsiya-natseleny-na-uglublenie-strategicheskogo-partnerstva-270254502.html

Грузия и Турция нацелены на углубление стратегического партнерства

Грузия и Турция нацелены на углубление стратегического партнерства

На встрече заместителей глав МИД двух стран была подчеркнута важность активного взаимодействия двух стран в сфере транспорта, энергетики и таможенных вопросов 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T17:51+0400

2022-09-08T17:51+0400

2022-09-08T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Турцией и привлечения инвестиций обсудили замглавы МИД двух стран в Цинандали (регион Кахети).Встреча грузинской и турецкой делегаций в рамках очередного раунда политический консультаций прошла в Цинандали на уровне заместителей министров иностранных дел. Грузинской делегацией руководил замглавы МИД Лаша Дарсалия, а турецкой – замглавы МИД Турции Седат Онал.По его словам, было уделено внимание происходящим в регионе процессам и роли Грузии и Турции в плане обеспечения стабильности и мира в регионе."У нас были конструктивные консультации. Как вы знаете, Грузия и Турция являются стратегическими партнерами. Это хороший момент для того, чтобы обсудить региональные вопросы… В это критическое время вопросы мира, стабильности и безопасности в регионе стали более актуальными", - заявил Онал.В ходе встречи была подчеркнута важность активного взаимодействия двух стран в сфере транспорта, энергетики и таможенных вопросов. Внимание было акцентировано на вопросах регионального сотрудничества, важности реализации совместных проектов и необходимости полного использования транзитно-транспортного потенциала двух стран.Азербайджан, Турция и Грузия договорились упростить процедуры при перевозке грузов >>Также на встрече была подчеркнута важность повышения динамики взаимного обмена визитами как высокого уровня, так и отраслевых ведомств. Особо отмечена важность проведения третьего заседания Стратегического совета высокого уровня.По информации МИД Грузии, стороны приветствовали существующее стратегическое партнерство и тесное двустороннее сотрудничество между Грузией и Турцией, которое в этом году отмечается юбилейной датой – 30-летием восстановления дипломатических отношений.Стороны еще раз подтвердили готовность к активному сотрудничеству и углублению стратегического партнерства. Выражено пожелание продолжить политические консультации в дальнейшем.Турция хочет использовать потенциал Грузии для транспортировки грузов >>Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за первые семь месяцев 2022 года составил более 1,5 миллиарда долларов, что на 37,2% больше чем в январе-июле 2021 года, - это почти 15% от общего торгового оборота Грузии.

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