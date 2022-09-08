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Грузия и Турция нацелены на углубление стратегического партнерства
Грузия и Турция нацелены на углубление стратегического партнерства
На встрече заместителей глав МИД двух стран была подчеркнута важность активного взаимодействия двух стран в сфере транспорта, энергетики и таможенных вопросов 08.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-08T17:51+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Турцией и привлечения инвестиций обсудили замглавы МИД двух стран в Цинандали (регион Кахети).Встреча грузинской и турецкой делегаций в рамках очередного раунда политический консультаций прошла в Цинандали на уровне заместителей министров иностранных дел. Грузинской делегацией руководил замглавы МИД Лаша Дарсалия, а турецкой – замглавы МИД Турции Седат Онал.По его словам, было уделено внимание происходящим в регионе процессам и роли Грузии и Турции в плане обеспечения стабильности и мира в регионе."У нас были конструктивные консультации. Как вы знаете, Грузия и Турция являются стратегическими партнерами. Это хороший момент для того, чтобы обсудить региональные вопросы… В это критическое время вопросы мира, стабильности и безопасности в регионе стали более актуальными", - заявил Онал.В ходе встречи была подчеркнута важность активного взаимодействия двух стран в сфере транспорта, энергетики и таможенных вопросов. Внимание было акцентировано на вопросах регионального сотрудничества, важности реализации совместных проектов и необходимости полного использования транзитно-транспортного потенциала двух стран.Азербайджан, Турция и Грузия договорились упростить процедуры при перевозке грузов >>Также на встрече была подчеркнута важность повышения динамики взаимного обмена визитами как высокого уровня, так и отраслевых ведомств. Особо отмечена важность проведения третьего заседания Стратегического совета высокого уровня.По информации МИД Грузии, стороны приветствовали существующее стратегическое партнерство и тесное двустороннее сотрудничество между Грузией и Турцией, которое в этом году отмечается юбилейной датой – 30-летием восстановления дипломатических отношений.Стороны еще раз подтвердили готовность к активному сотрудничеству и углублению стратегического партнерства. Выражено пожелание продолжить политические консультации в дальнейшем.Турция хочет использовать потенциал Грузии для транспортировки грузов >>Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за первые семь месяцев 2022 года составил более 1,5 миллиарда долларов, что на 37,2% больше чем в январе-июле 2021 года, - это почти 15% от общего торгового оборота Грузии.
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грузия, новости, политика, турция, цинандали
грузия, новости, политика, турция, цинандали
Грузия и Турция нацелены на углубление стратегического партнерства
На встрече заместителей глав МИД двух стран была подчеркнута важность активного взаимодействия двух стран в сфере транспорта, энергетики и таможенных вопросов
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Турцией и привлечения инвестиций обсудили замглавы МИД двух стран в Цинандали (регион Кахети).
Встреча грузинской и турецкой делегаций в рамках очередного раунда политический консультаций прошла в Цинандали на уровне заместителей министров иностранных дел. Грузинской делегацией руководил замглавы МИД Лаша Дарсалия, а турецкой – замглавы МИД Турции Седат Онал.
"Мы рассмотрели повестку дня двустороннего сотрудничества. Обсудили вопросы безопасности, внешней политики, экономического и культурного сотрудничества", - заявил Дарсалия в эфире телеканала "Рустави 2".
По его словам, было уделено внимание происходящим в регионе процессам и роли Грузии и Турции в плане обеспечения стабильности и мира в регионе.
"У нас были конструктивные консультации. Как вы знаете, Грузия и Турция являются стратегическими партнерами. Это хороший момент для того, чтобы обсудить региональные вопросы… В это критическое время вопросы мира, стабильности и безопасности в регионе стали более актуальными", - заявил Онал.
В ходе встречи была подчеркнута важность активного взаимодействия двух стран в сфере транспорта, энергетики и таможенных вопросов. Внимание было акцентировано на вопросах регионального сотрудничества, важности реализации совместных проектов и необходимости полного использования транзитно-транспортного потенциала двух стран.
Также на встрече была подчеркнута важность повышения динамики взаимного обмена визитами как высокого уровня, так и отраслевых ведомств. Особо отмечена важность проведения третьего заседания Стратегического совета высокого уровня.
По информации МИД Грузии, стороны приветствовали существующее стратегическое партнерство и тесное двустороннее сотрудничество между Грузией и Турцией, которое в этом году отмечается юбилейной датой – 30-летием восстановления дипломатических отношений.
Стороны еще раз подтвердили готовность к активному сотрудничеству и углублению стратегического партнерства. Выражено пожелание продолжить политические консультации в дальнейшем.
Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за первые семь месяцев 2022 года составил более 1,5 миллиарда долларов, что на 37,2% больше чем в январе-июле 2021 года, - это почти 15% от общего торгового оборота Грузии.