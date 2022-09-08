https://sputnik-georgia.ru/20220908/izbranie-novogo-narodnogo-zaschitnika---oppozitsiya-protiv-zakonoproekta-270257403.html

Избрание нового Народного защитника - оппозиция против законопроекта

Избрание нового Народного защитника - оппозиция против законопроекта

План власти состоит в том, чтобы создать имидж поддержки кандидата от оппозиции, заявил депутат 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T19:59+0400

2022-09-08T19:59+0400

2022-09-08T20:23+0400

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народный защитник грузии

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Парламент Грузии во втором чтении принял поправки в регламент, касающийся процедуры избрания нового Народного защитника Грузии.Накануне состоялось первое чтение, в ходе которого поправки были приняты 88 голосами. За внесение поправок проголосовали и представители оппозиции.Во втором чтение за поправки проголосовали 80 парламентариев. Оппозиция голосовать за изменения отказалась.Избрание Народного защитника Грузии – в законопроект внесли изменения >>По словам члена "Лело" Давида Усупашвили, причина отказа заключается в тех коррективах, которые сегодня в законопроект внесла "Грузинская мечта", и отказе правящей партии взять недельную паузу после первого чтения.По его словам, непонятно и то, по какому принципу выберут группу из девяти человек, представляющих гражданский сектор.Усупашвили считает, что план власти состоит в том, чтобы создать имидж поддержки кандидата от оппозиции. Всего, согласно поправкам, должно быть представлено не менее семи кандидатов. В "Грузинской мечте" от представления своего кандидата отказались."Все будет так же, как когда Саломе Зурабишвили была независимым кандидатом на президентских выборах. Мы не будем участвовать в этом лицемерии", - заявил Усупашвили.По словам Усупашвили, приближенная к правящей партии оппозиционная парламентская группа назовет кандидата, который будет устраивать мечту, а вместе с ним просто будут перечислены еще шесть-семь фамилий.Подвергла критике законопроект и действующий омбудсмен Нино Ломджария.По ее словам, он исключает высокую степень прозрачности. Кроме того, основные рычаги по выбору народного защитника сосредотачиваются в руках председателя парламента.Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре. Согласно Конституции Грузии, она не может быть избрана на второй срок. При этом для избрания нового кандидата необходима поддержка минимум 90 депутатов.Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кого представят на пост Народного защитника Грузии? В парламенте стартуют консультации >>Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, нино ломджария, давид усупашвили, грузинская мечта, народный защитник грузии, парламент грузии