https://sputnik-georgia.ru/20220908/rozhdennyy-dlya-futbola---chto-pishut-o-khviche-kvaratskheliya-v-evrope-270256345.html
Рожденный для футбола - что пишут о Хвиче Кварацхелия в Европе
Рожденный для футбола - что пишут о Хвиче Кварацхелия в Европе
Играть против Хвичи Кварацхелия так же сложно, как правильно произнести его фамилию, заявил Линекер 08.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-08T19:13+0400
2022-09-08T19:13+0400
2022-09-08T19:17+0400
в мире
новости
спорт
хвича кварацхелия
футбол
клуб "наполи"
италия
лига чемпионов уефа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/08/270253237_0:683:2078:1852_1920x0_80_0_0_d5b598625c4a65e9cd12cc601b0532d2.jpg
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Яркая игра грузинского нападающего Хвичи Кваарцхелия в составе итальянского "Наполи" против английского "Ливерпуля" в стартовом матче Лиги чемпионов УЕФА-22/23 стала одной из главных тем в спортиной прессе и среди европейских специалистов.Согласно статистике, с 2007 года никто в составе "Наполи" не забивал на старте чемпионата четырех голов в пяти турах. К этому добавляются и точные голевые пасы Кварацхелия, когда его партнерам остается лишь "подставить ногу", чтобы забить. Одну из таких передач Квара сделал накануне."Хвичу Кварацхелия в Неаполе уже назвали Кварадонной за бурное начало игры в составе "Наполи", - пишет The Guardian."И снова на поле был блестящий грузинский фланговый нападающий Хвича Кварацхелия. Он 45 минут мучил Джо Гомеса, которого в перерыве заменил Жоэль Матип", - пишет The Sun."Интересно отметить, что этим летом "Наполи" заплатил всего 10 миллионов евро за переход Хвичи Кварацхелия из батумского "Динамо". Ищи с умом, покупай с умом", - пишет итальянский журналист Фабрицио Романо.Гол Кварацхелия принес очередную победу "Наполи" >>Еще до матча "Наполи" с "Ливерпулем" именно в Хвиче Кварацхелия видел главную угрозу для англичан бывший тренер клуба Рафа Бенитес."Многим это имя будет незнакомо, но он представляет огромную угрозу для "Ливерпуля", — сказал он The Times.Легендарный итальянский нападающий Алессандро дель Пьеро назвал Кварацхелия "рожденным для европейского футбола"."Хвича Кварацхели непрогнозируем и очень талантлив. Он рожден для европейского футбола", - сказал дель Пьеро.Каладзе рассказал, как воспитать больше Хвич Кварацхелия в Грузии >>Грузинский футболист в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Первая тренировка Кварацхелия в составе "Наполи" состоялась 5 июля.Игрок сборной Грузии в апреле подписал 5-летний контракт с "Наполи".Хвича Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А.
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/08/270253237_26:587:1709:1849_1920x0_80_0_0_ca2d601d003a91bdb1a0d2e832abd82e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи", италия, лига чемпионов уефа
в мире, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи", италия, лига чемпионов уефа
Рожденный для футбола - что пишут о Хвиче Кварацхелия в Европе
19:13 08.09.2022 (обновлено: 19:17 08.09.2022)
Играть против Хвичи Кварацхелия так же сложно, как правильно произнести его фамилию, заявил Линекер
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Яркая игра грузинского нападающего Хвичи Кваарцхелия в составе итальянского "Наполи" против английского "Ливерпуля" в стартовом матче Лиги чемпионов УЕФА-22/23 стала одной из главных тем в спортиной прессе и среди европейских специалистов.
Согласно статистике, с 2007 года никто в составе "Наполи" не забивал на старте чемпионата четырех голов в пяти турах. К этому добавляются и точные голевые пасы Кварацхелия, когда его партнерам остается лишь "подставить ногу", чтобы забить. Одну из таких передач Квара сделал накануне.
"Играть против Хвичи Кварацхелия так же сложно, как правильно произнести его фамилию", - рассказал СМИ после игры с "Ливерпулем" легендарный английский футболист Гарри Линекер.
"Хвичу Кварацхелия в Неаполе уже назвали Кварадонной за бурное начало игры в составе "Наполи", - пишет The Guardian.
"И снова на поле был блестящий грузинский фланговый нападающий Хвича Кварацхелия. Он 45 минут мучил Джо Гомеса, которого в перерыве заменил Жоэль Матип", - пишет The Sun.
"Интересно отметить, что этим летом "Наполи" заплатил всего 10 миллионов евро за переход Хвичи Кварацхелия из батумского "Динамо". Ищи с умом, покупай с умом", - пишет итальянский журналист Фабрицио Романо.
Еще до матча "Наполи" с "Ливерпулем" именно в Хвиче Кварацхелия видел главную угрозу для англичан бывший тренер клуба Рафа Бенитес.
"Многим это имя будет незнакомо, но он представляет огромную угрозу для "Ливерпуля", — сказал он The Times.
Легендарный итальянский нападающий Алессандро дель Пьеро назвал Кварацхелия "рожденным для европейского футбола".
"Хвича Кварацхели непрогнозируем и очень талантлив. Он рожден для европейского футбола", - сказал дель Пьеро.
Грузинский футболист в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Первая тренировка Кварацхелия в составе "Наполи" состоялась 5 июля.
Игрок сборной Грузии в апреле подписал 5-летний контракт с "Наполи".
Хвича Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А.