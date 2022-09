https://sputnik-georgia.ru/20220908/rozhdennyy-dlya-futbola---chto-pishut-o-khviche-kvaratskheliya-v-evrope-270256345.html

Рожденный для футбола - что пишут о Хвиче Кварацхелия в Европе

Рожденный для футбола - что пишут о Хвиче Кварацхелия в Европе

Играть против Хвичи Кварацхелия так же сложно, как правильно произнести его фамилию, заявил Линекер 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T19:13+0400

2022-09-08T19:13+0400

2022-09-08T19:17+0400

в мире

новости

спорт

хвича кварацхелия

футбол

клуб "наполи"

италия

лига чемпионов уефа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/08/270253237_0:683:2078:1852_1920x0_80_0_0_d5b598625c4a65e9cd12cc601b0532d2.jpg

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Яркая игра грузинского нападающего Хвичи Кваарцхелия в составе итальянского "Наполи" против английского "Ливерпуля" в стартовом матче Лиги чемпионов УЕФА-22/23 стала одной из главных тем в спортиной прессе и среди европейских специалистов.Согласно статистике, с 2007 года никто в составе "Наполи" не забивал на старте чемпионата четырех голов в пяти турах. К этому добавляются и точные голевые пасы Кварацхелия, когда его партнерам остается лишь "подставить ногу", чтобы забить. Одну из таких передач Квара сделал накануне."Хвичу Кварацхелия в Неаполе уже назвали Кварадонной за бурное начало игры в составе "Наполи", - пишет The Guardian."И снова на поле был блестящий грузинский фланговый нападающий Хвича Кварацхелия. Он 45 минут мучил Джо Гомеса, которого в перерыве заменил Жоэль Матип", - пишет The Sun."Интересно отметить, что этим летом "Наполи" заплатил всего 10 миллионов евро за переход Хвичи Кварацхелия из батумского "Динамо". Ищи с умом, покупай с умом", - пишет итальянский журналист Фабрицио Романо.Гол Кварацхелия принес очередную победу "Наполи" >>Еще до матча "Наполи" с "Ливерпулем" именно в Хвиче Кварацхелия видел главную угрозу для англичан бывший тренер клуба Рафа Бенитес."Многим это имя будет незнакомо, но он представляет огромную угрозу для "Ливерпуля", — сказал он The Times.Легендарный итальянский нападающий Алессандро дель Пьеро назвал Кварацхелия "рожденным для европейского футбола"."Хвича Кварацхели непрогнозируем и очень талантлив. Он рожден для европейского футбола", - сказал дель Пьеро.Каладзе рассказал, как воспитать больше Хвич Кварацхелия в Грузии >>Грузинский футболист в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Первая тренировка Кварацхелия в составе "Наполи" состоялась 5 июля.Игрок сборной Грузии в апреле подписал 5-летний контракт с "Наполи".Хвича Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А.

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи", италия, лига чемпионов уефа