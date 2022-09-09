https://sputnik-georgia.ru/20220909/gruziya-i-armeniya-pomogut-drug-drugu-s-elektroenergiey-pri-chrezvychaynykh-situatsiyakh-270264766.html

Грузия и Армения помогут друг другу с электроэнергией при чрезвычайных ситуациях

Грузия и Армения помогут друг другу с электроэнергией при чрезвычайных ситуациях

Замминистра подчеркнул важность межгосударственного сотрудничества для поддержания энергетической устойчивости и стабильности в регионе 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T09:41+0400

2022-09-09T09:41+0400

2022-09-09T09:41+0400

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грузино-армянские отношения

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Соглашение о предоставлении электроэнергии в аварийных ситуациях подписали операторы энергетического рынка Грузии и Армении, сообщает министерство экономики и устойчивого развития.Соответствующий документ оформлен между Государственной электросистемой Грузии и "Рыночным клиринговым центром" Армении.Соглашение между сторонами достигнуто в ходе заседания грузино-армянской совместной рабочей группы, в которой приняли участие замглавы Минэкономики Грузии Ромео Микаутадзе и замминистра территориального управления и инфраструктуры Акоп Варданян.Что ожидают в Армении от нового посла в Грузии >>Микутадзе представил армянской делегации текущие тенденции и планы на будущее в энергетической системе Грузии.Было отмечено, что после присоединения к Европейскому энергетическому союзу Грузия осуществляет реформу энергетического рынка, целями которой являются модернизация энергетического сектора и укрепление энергетической безопасности.Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.Запуск новой энергетической биржи с ежедневными торгами запланирован в первой половине 2023 года. Реформа электроэнергетического рынка позволит покупать электроэнергию по более дешевой цене в непиковые часы.Грузия и Армения планируют развивать торговые связи >>Микутадзе также подчеркнул важность межгосударственного сотрудничества для поддержания энергетической устойчивости и стабильности в регионе. Он положительно оценил сотрудничество энергосистем Грузии и Армении и отметил, что страны могут и дальше развивать трансграничные сети электропередачи и тем самым способствовать росту транзитных потоков электроэнергии.На рабочей встрече внимание было также уделено проекту Черноморского кабеля, после реализации которого энергосистема Грузии будет связана с румынской, что создает новые возможности для увеличения экспорта электроэнергии из Грузии и других стран региона в ЕС.В Армении ремонтируют дорогу, ведущую к границе с Грузией >>Кроме того стороны подчеркнули сотрудничество двух стран в сфере электроэнергетики и акцентировали внимание на приоритетных направлениях, которые будут способствовать устойчивости и перспективному развитию энергетических систем двух стран в будущем.Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.

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грузия, новости, экономика, армения, ромео микаутадзе, энергетика грузии, грузино-армянские отношения