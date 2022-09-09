https://sputnik-georgia.ru/20220909/proslushka---kontrol-ili-borba-s-prestupnostyu-v-gruzii-poyasnenie-deputata-270281901.html

Прослушка - контроль или борьба с преступностью в Грузии? Пояснение депутата

Прослушка - контроль или борьба с преступностью в Грузии? Пояснение депутата

Законодательные изменения осудили оппозиция, президент, Венецианская комиссия и посольство США 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T15:11+0400

2022-09-09T15:11+0400

2022-09-09T15:17+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Новые правила тайной слежки и прослушки не противоречат стандартам Страсбургского суда и их цель - более эффективная борьба с преступностью, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.Поправки предполагают продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев и отсрочку оповещения подозреваемого о ведении за ним слежки. Законодательные изменения осудили оппозиция, президент, Венецианская комиссия и посольство США. Поправки, по его словам, предоставят следственным органам более эффективные правовые возможности борьбы с современными методами совершения преступлений для защиты безопасности и жизни граждан страны. У противников нет аргументов - спикер парламента Грузии о прослушках>>Новшества коснутся расследования таких видов преступлений, как убийство заведомо беременной женщины, убийство члена семьи, убийство несовершеннолетнего или лица с ОВЗ, убийство двух и более человек, убийство с особой жестокостью, заказное убийство или убийство по расчету, трефикинг и торговля несовершеннолетним, поддержка деятельности "воровского мира", угроза пыток, торговля наркотиками, терроризм и преступления против человечества. "Примечательно, что этими изменениями полностью сохранены основные принципы проведенной властями "Грузинской мечтой" в 2014 году реформы, благодаря которым в грузинское законодательство был внесен высокий стандарт обоснования тайных следственных мероприятий, что в 2014 году получило позитивную оценку от Евросовета и не одного международного эксперта", - подчеркнул Оханашвили.Венецианская комиссия раскритиковала грузинский закон о прослушках>>Тайные следственные мероприятия можно проводить на основе мотивированного обоснования прокурора и обоснованного решения суда, при том только в том случае, если другими способами невозможно получить доказательства, имеющие существенное значение для следствия, либо если другие средства требуют неоправданно больших усилий. Оханашвили также напомнил о том, что законность тайных следственных мероприятий будет контролировать Служба защиты персональных данных.По словам депутата, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отсрочила принятие этих изменений, но ни один оппонент или критик не смог назвать ни одного аргумента против - ни одного дела Европейского суда по правам человека, в противоречие с которым могли прийти эти изменения. Оханашвили с сожалением отметил и критическое заявление США."Такое заявление без правовых аргументов дает радикальной оппозиции еще больше поводов для радикализации, что в конечном счете способствует углублению поляризации между партиями", - подчеркнул Оханашвили.Вето - не преградаПоправки в Уголовно-процессуальный кодекс были приняты еще 7 июня, но президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала их подписывать, впервые воспользовавшись правом вето.В представленных парламенту мотивированных замечаниях было сказано, что принятый законопроект усложняет процесс евроинтеграции Грузии, а также возникают реальные угрозы в отношении прав человека. Зурабишвили также отметила, что процесс принятия поправок был поспешным и неинклюзивным.Парламент 6 сентября обсудил замечания президента и отклонил их. В результате законопроект был принят. В таких случаях поправки подписывает уже не президент, а председатель парламента.В заключении юридического комитета сказано, что поправки соответствуют Конституции Грузии и стандартам защиты прав человека, установленным Европейским судом по правам человекам.

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грузия, новости, политика, анри оханашвили, саломе зурабишвили , страсбург, грузинская мечта, сша, прослушка