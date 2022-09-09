https://sputnik-georgia.ru/20220909/v-tbilisskom-aeroportu-vyrosli-gruzovye-perevozki-270292891.html

В Тбилисском аэропорту выросли грузовые перевозки

В Тбилисском аэропорту выросли грузовые перевозки

С начала 2022 года объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, в Тбилисском аэропорту вырос на 2% 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T20:48+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. В январе-августе 2022 года объем международных грузовых авиаперевозок, осуществленных через Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели, составил 11,8 миллиона тонн, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы. Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года. В отличие от пассажирских авиаперевозок, грузовые авиаперевозки в Грузии не приостанавливались из-за COVID-19.По данным TAV Georgia, за восемь месяцев с начала 2022 года объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, в Тбилисском аэропорту вырос на 2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и на 27% меньше данных 2019.Новый план развития Тбилисского аэропорта будет рассчитан на 20 лет >>В январе-августе 2021 года через Тбилисский международный аэропорт перевезли 11 502 897 тонн грузов, в 2020 году - 11 009 001 тонну, а в 2019 году - 16 139 060 тонн.TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.Тбилисский аэропорт сможет принимать больше самолетов >>Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.

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