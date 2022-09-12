https://sputnik-georgia.ru/20220912/biznes-v-gruzii-chislo-rabotayuschikh-i-srednie-zarplaty-270330774.html

Бизнес в Грузии: число работающих и средние зарплаты

Бизнес в Грузии: число работающих и средние зарплаты

Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за второй квартал составляет 1 625.8 лари (580 долларов) 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T09:01+0400

2022-09-12T09:01+0400

2022-09-12T09:41+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора во втором квартале 2022 года в Грузии составило 695,2 тысячи человек, что на 5,4% больше чем в апреле-июне 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат) на основе официально декларированных данных.Из общего количества занятых 57,2% составляют мужчины, а 42,8% – женщины.Количество нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 5,3% и составило 656,7 тысячи человек. Расходы на персонал во втором квартале составили 3,3 миллиарда лари, что больше на 23,4% аналогичного показателя за 2021 год, говорится в сообщении.Инвестиции в Грузию выросли в два раза – данные статистики >>Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составляет 1 625,8 лари (580 долларов), что на 236,2 лари больше чем в прошлом году. В том числе средняя зарплата женщин составляет 1 267 лари, что на 168,6 лари больше, чем за апрель-июнь 2021 года.За второй квартал 2022 года в Грузии общий оборот предприятий составил 41,6 миллиарда лари, что на 19,2% больше, чем в апрель-июнь 2021 года.Безработица в Грузии выросла в первом квартале 2022 года >>Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 16,5 миллиарда лари, что на 25,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Рост ВВП Грузии во втором квартале 2022 года составил 7,2% по сравнению с апрелем-июнем 2021 года.

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