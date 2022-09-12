https://sputnik-georgia.ru/20220912/predatelskaya-prodazha-territoriy-gruzii---mdinaradze-o-dele-po-david-garedzhi-270348272.html

Предательская продажа территорий Грузии - Мдинарадзе о деле по Давид-Гареджи

Предательская продажа территорий Грузии - Мдинарадзе о деле по Давид-Гареджи

О новых деталях скандального дела рассказала "золотой свидетель" 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T15:18+0400

2022-09-12T15:18+0400

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мамука мдинарадзе

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Дело о попытке передачи территорий Грузии Азербайджану во время работы комиссии по делимитации и демаркации границы двух стран говорит о том, что имело место предательство, заявил председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.Прокуратура начала следствие осенью 2020 года. Через год из-за смены судьи рассмотрение дела началось заново. К уголовной ответственности привлечены бывшие члены комиссии – сотрудник МИД Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Наталья Ильичева."Когда мы говорим, что имело место предательство и продажа своих территорий, это уже факт... Это подтверждают все факты, но в правовом плане об этом будет судить суд и следствие", - сказал Мдинарадзе. Саакашвили могут допросить по делу о Давид-Гареджи>> По его словам, суду предстоит установить виновников. "Надеюсь, будет детально внесена ясность", - отметил Мдинарадзе. О новых деталях скандального дела рассказала "золотой свидетель" - бывший заместитель начальника государственного геодезического-картографического фонда Манана Агапишвили. В интервью телеканалу "Имеди" она сказала, что ее уволили с работы, когда она оповестила соответствующие органы о пропавших картах. По ее словам, в альбоме вместо 71 карты оказалось всего 57. Опись, по словам Агапишвили, должна была провести Ильичева. Дело картографов: суд заново начинает процесс по Давид-Гареджи >>"Она (Ильичева - ред.) предложила мне продажу одного из участков у государственной границы Грузии. Я была в шоке. Я ничего ей не сказала. Сказала лишь одно: Нато, считай, что я тебя не слышала, очень прошу покинь комнату", - сказала Агапишвили. По ее словам, Ильичева не назвала населенного пункта, так как она ее прервала. Предположительно, речь идет о местности в высокогорном крае Тушети, который граничит с Дагестаном. Детали делаПо данным следствия, Мелашвили и Ильичева скрыли наличие карты 1937-1938 года во время работы в комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи. По данным следствия, они действовали по указанию "вышестоящего руководства".На данный момент они освобождены под залог и подписку о невыезде из страны.Арешидзе прокомментировал скандал вокруг Давид-Гареджи и утерянных карт >>У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.Дело картографов поставило под вопрос весь процесс делимитации-демаркации границы, начатый в 1994 году, так как в деле идет речь о потери территорий на 13 участках границы из 16 согласованных.

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грузия, новости, мамука мдинарадзе, давид-гареджи, азербайджан, грузинская мечта, мамука мдинарадзе