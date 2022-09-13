https://sputnik-georgia.ru/20220913/gruzinskaya-mechta-bogatye-npo-vedut-sebya-kak-partii-270393620.html

"Грузинская мечта": богатые НПО ведут себя как партии

"Грузинская мечта": богатые НПО ведут себя как партии

По последним данным, самая богатая неправительственная организация - "Международное общество справедливых выборов и демократии" 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T17:15+0400

2022-09-13T17:15+0400

2022-09-13T17:20+0400

грузия

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ираклий кобахидзе

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тбилиси

грузинская мечта

международное общество справедливых выборов и демократии

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. У правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" возникли вопросы касательно финансирования ряда крупных неправительственных организаций, однако вопрос изменения законодательства не стоит, заявил лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе журналистам.В Грузии НПО не обязаны отчитываться об источниках финансирования и бюджете. По данным на 2018 год, самой богатой НПО была "Международное общество справедливых выборов и демократии" с бюджетом 22 миллиона долларов. На втором месте "Ассоциация реформ Грузии" - с 14,1 миллиона долларов, а на третьем - "Международная прозрачность – Грузия" с бюджетом 9,1 миллиона долларов.По его словам, налицо абсолютная непрозрачность расходов и то, что у общества нет никакой информации об этом. Финансирование НПО должно быть таким же прозрачным, как партий в Грузии, которые каждый квартал представляют Службе государственного аудита декларацию о доходах."Не только политические партии должны быть прозрачны с точки зрения финансов, но и НПО, особенно крупные НПО, которые включены в политические процесс", - сказал Кобахидзе.По мнению лидера "Грузинской мечты", все крупные критические НПО напрямую связаны с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение", которую правящая партия называет "радикальной оппозицией"."Типичная бюрократическая работа" - спикер парламента Грузии об отчете USAID>>"Если посмотреть на корни и основателей, очень легко увидеть фамилии и имена стоящих за этими НПО, которые напрямую связаны с радикальной оппозицией", - сказал Кобахидзе.Однако, при это лидер партии исключил на данный момент принятия закона, обязывающего НПО Грузии декларировать свое финансирование.О необходимости прозрачности финансирования НПО заговорил и генсек партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе."Прозрачным должно быть не только финансирование, но и все их действия. Они должны быть аполитичными, но сейчас, к сожалению, все наоборот", - сказал Каладзе.USAID полагается на неправильные заключения – депутат от "Грузинской мечты">>Конфликт между авторитетными неправительственными организациями и правящей силой "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обострился после парламентских выборов 2020 года и продолжается до сих пор.Представители "Грузинской мечты", недовольные резкой критикой процесса выборов, не раз называли НПО предвзятыми и связанными с оппозицией.

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, каха каладзе, тбилиси, грузинская мечта, международное общество справедливых выборов и демократии