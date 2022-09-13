https://sputnik-georgia.ru/20220913/gruziya-i-germaniya-uglublyayut-kulturnye-svyazi-270398004.html

Грузия и Германия углубляют культурные связи

Грузия и Германия углубляют культурные связи

Работа над соглашением о сотрудничестве в сфере культуры возобновилась ​​в 2013 году 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T18:04+0400

2022-09-13T18:04+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузия и Германия заключили соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования и спорта, сообщает министерство иностранных дел Грузии.Документ подписали в Берлине глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили и глава МИД Германии Анналена Бербок.Соглашение является комплексным документом и направлено на дальнейшее углубление связей между Грузией и Германией в культурной, образовательной, научной сферах и связей между народами.В соглашении подчеркивается исторический вклад, внесенный грузинским и немецким народами в общее культурное наследие мира, и отмечается, что стороны должны способствовать взаимному обмену информацией о богатой культуре и повышению осведомленности.Стороны договорились об осуществлении программ обмена, культурных проектов, а также о сближении представителей художественной, научной, педагогической и других сфер, сказано в сообщении.Что премьер Грузии обсудил с послом Германии>>Меморандум также включает сотрудничество между Грузией и Германией в сфере образования, что подразумевает развитие связей между двумя странами в сфере школьного, высшего и профессионального образования, а также сближение экспертных и академических кругов, обмен студенческими программами, открытие возможностей получения высшего образования для грузинских студентов и другое.С этим соглашением открываются дополнительные возможности для изучения языков двух стран, в том числе возможность продолжения обучения в высших учебных заведениях Германии для абитуриентов с немецким международным школьным аттестатом.Соглашение также включает поддержку грузинской диаспоры, проживающей в Германии, и дополнительные возможности для них по сохранению своего языка, культуры, традиций и самобытности.Кроме того, документом предусмотрено сотрудничество в молодежном и спортивном направлении, в издательской деятельности, обмен накопленным опытом в библиотечной сфере.Более 3 тысяч граждан Грузии не смогли выехать в Европу - замминистра>>Особое внимание уделяется обмену богатым потенциалом в научной сфере и сближению академических кругов. Соглашение также предполагает сотрудничество в области присуждения совместных ученых степеней.По данным МИД, работа над соглашением о сотрудничестве между странами в сфере культуры возобновилась ​​в 2013 году.Германия и Грузия установили дипломатические отношения в 1992 году. Именно в этом году в Грузии открылось посольство Германии. С тех пор страны активно сотрудничают в сферах торговли, экономики, безопасности, культуры и образования и многих других сферах.Товарооборот между странами в январе-июле 2022 года составил 355,8 миллиона долларов, что на 26% больше по сравнению с данными за семь месяцев 2021 года.

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