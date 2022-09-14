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Гарибашвили пригласил Шольца в Грузию
Гарибашвили пригласил Шольца в Грузию
Премьер-министр Грузии находится в Германии с официальным визитом 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T20:39+0400
2022-09-14T20:39+0400
2022-09-14T21:26+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заверил канцлер ФРГ Олафа Шольца в надежности Грузии и пригласил его в Тбилиси.Гарибашвили отправился в Берлин с официальным визитом в среду. Первую встречу он провел с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а после состоялись переговоры с Шольцем. Особое внимание политики уделили условиям, которые должна выполнить Грузия для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. "У вас есть 12 рекомендаций для получения статуса кандидата. Это то, чего страна должна достичь сама, и если условия, которые необходимы для вхождения в круг правовых и социальный государств и круг мировых экономик, будут выполнены, Германия поможет Грузии и выполнит слово, данное Грузии", - сказал Шольц.Встреча Гарибашвили со Штайнмайером: Грузия и Германия - надежные партнеры>>Шольц подчеркнул, что для выполнения условий для вступления в Евросоюз необходимы усилия всех политических сил."У нас есть конкретный план, как модернизировать страну, развить ее и провести реформы. С этим связаны те 12 рекомендаций, которые дадут нам возможность получить статус кандидата. Мы сделаем максимум, чтобы как можно скорее достичь этого, это наш план и видение, которое отражает желание нашего народа", - сказал Гарибашвили.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.Кто получил красную карточку? Главные посылы из Брюсселя и реакция в Грузии>>Власти обвиняют часть оппозиции, в первую очередь крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" в намеренном усилении поляризации. Одной из доказательств этому был назван запуск альтернативного процесса работы над выполнением условий Евросоюза, а также планы части оппозиции начать уличные акции и объявить неповиновение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, германия, тбилиси, берлин
Гарибашвили пригласил Шольца в Грузию
20:39 14.09.2022 (обновлено: 21:26 14.09.2022)
Премьер-министр Грузии находится в Германии с официальным визитом
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заверил канцлер ФРГ Олафа Шольца в надежности Грузии и пригласил его в Тбилиси.
Гарибашвили отправился в Берлин с официальным визитом в среду. Первую встречу он провел с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а после состоялись переговоры с Шольцем.
"Хочу заверить вас, г-н канцлер, что Грузия является надежным партнером Германии, который способствует установлению европейских ценностей и вносит свою лепту в направлении безопасности и стабильности... Хочу воспользоваться случаем и пригласить г-на канцлера в Тбилиси", - сказал Гарибашвили на совместной пресс-конференции.
Особое внимание политики уделили условиям, которые должна выполнить Грузия для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
"У вас есть 12 рекомендаций для получения статуса кандидата. Это то, чего страна должна достичь сама, и если условия, которые необходимы для вхождения в круг правовых и социальный государств и круг мировых экономик, будут выполнены, Германия поможет Грузии и выполнит слово, данное Грузии", - сказал Шольц.
Шольц подчеркнул, что для выполнения условий для вступления в Евросоюз необходимы усилия всех политических сил.
"У нас есть конкретный план, как модернизировать страну, развить ее и провести реформы. С этим связаны те 12 рекомендаций, которые дадут нам возможность получить статус кандидата. Мы сделаем максимум, чтобы как можно скорее достичь этого, это наш план и видение, которое отражает желание нашего народа", - сказал Гарибашвили.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.
Власти обвиняют часть оппозиции, в первую очередь крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" в намеренном усилении поляризации. Одной из доказательств этому был назван запуск альтернативного процесса работы над выполнением условий Евросоюза, а также планы части оппозиции начать уличные акции и объявить неповиновение.