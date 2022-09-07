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Кто получил красную карточку? Главные посылы из Брюсселя и реакция в Грузии

Кто получил красную карточку? Главные посылы из Брюсселя и реакция в Грузии

Политическая поляризация в Грузии стала одним из главных проблемных вопросов, на которых заострил внимание Брюссель 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T15:47+0400

2022-09-07T15:47+0400

2022-09-07T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Призыв Евросоюза, что все политические силы Грузии должны вместе работать над выполнением условий ЕС, в Тбилиси оценили неоднозначно.В Брюсселе накануне началось седьмое заседание совета ассоциации Грузия-ЕС, в котором принял участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Вечером Гарибашвили, верховный представитель ЕС по вопросам политики безопасности и иностранным делам Жозеп Боррель и европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели дали пресс-конференцию. Радикальной оппозицией правящая "Грузинская мечта" называет крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников. "Нацдвижение", а также партии "Лело для Грузии" и "Стратегия Агмашенебели" отказались от участия в работе над 12 условиями ЕС с правящей партией в запущенных ею форматах. "Мы услышали призывы о том, что все должны быть включены в этот процесс. Это означает, что тем радикальным политическим группам, которые все это время отказывались от участия в рабочих группах, еще раз показали красную карточку о том, что они не настроены на присвоение Грузии европейской перспективы и в конечном счете членства в Евросоюзе. Это печальный факт", - сказал Оханашвили. Об обратном говорят оппоненты власти. По их словам, именно "Грузинская мечта" препятствует интеграции Грузии в Евросоюз и вообще отдаляет страну от Запада.Что решили на заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС>>"Да, поляризация есть. Поляризация будет. Было бы удивительно, если бы поляризации не было", - сказал лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия. По его словам, все международные партнеры понимают, что является причиной поляризации - "это несопоставимые интересы грузинского народа и властей".О том, что отказ части оппозиции работать с "Грузинской мечтой" лишь на руку последней, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Герман Сабо. По его словам, оппозиционеры, которые отказались работать в предложенном "Грузинской мечтой" формате и запустили альтернативный процесс, сами дают подобные аргументы властям. "Когда наши коллеги поймут, что они отдельной игрой вредят как процессу, так и дают аргументы "Грузинской мечте"?" - отметил Сабо. "Мы не раз призывали их принять участие и не создавать параллельный процесс. В первую очередь, естественно, имеется в виду "Национальное движение", так как это было бы на руку властям", - заявил депутат от оппозиционной партии "Для Грузии" Бека Лилуашвили.Парламент Грузии преодолел вето президента>>По его словам, как и ожидалось, европейские партнеры заявили, что отказ оппозиционеров от участия в работе вместе с властями вредит процессу. "В этом процессе не должны быть стороны, в этом процессе должны быть участники. Власти, и в данном случае правящая команда в парламента, предоставляют для этого все возможности", - сказала глава парламентского комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили.По ее словам, у "Грузинской мечты" нет механизма заставить кого-то участвовать в запущенных ею форматах по работе над выполнением условий Евросоюза. "Европейская сторона хорошо осознает это. Но ответственность за это, естественно, лежит на людях, политиках, которые отказываются работать в форматах. Лишено всякой логики быть членом парламента и не участвовать в проходящем в парламенте процессе", - сказала Бочоришвили.В свою очередь, депутат от партии "Лело для Грузии" Саломе Самадашвили заявила о бесполезности поездки премьер-министра в Брюссель. По ее словам, результативной поездка премьера Грузии в Брюссель была бы, если бы руководство Евросоюза сделало бы заявление, к примеру, о том, что Грузия достигла очень большого прогресса в процессе выполнения 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в ЕС. "Вместо этого мы увидели, что премьер-министр Гарибашвили возвращается из Брюсселя с совершенно пустыми руками", - сказала Самадашвили.Спикер парламента Грузии назвал причину отказа от участия в конференции Маккейна>>Боррель заверил премьера Грузии в том, что Евросоюз поддерживает Грузию на ее пути евроинтеграции, и отметил важность преодоления крайней поляризации в грузинской политике, что является одним из условий для получения статуса кандидата в ЕС. Боррель также выразил обеспокоенность ЕС касательно работы Грузии над некоторыми ключевыми с точки зрения европейских ценностей и принципов сферами - судебная система, верховенство закона и свобода СМИ. Он выразил надежду, что Грузия предпримет усилия для искоренения погрешностей.

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, анри оханашвили, ника мелия, брюссель, тбилиси, европа, грузинская мечта, евросоюз