https://sputnik-georgia.ru/20220914/vstrecha-garibashvili-so-shtaynmayerom-gruziya-i-germaniya---nadezhnye-partnery-270433935.html
Встреча Гарибашвили со Штайнмайером: Грузия и Германия - надежные партнеры
Встреча Гарибашвили со Штайнмайером: Грузия и Германия - надежные партнеры
Президент Германии заявил о возможностях еще большего усиления сотрудничества с Грузией 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T20:13+0400
2022-09-14T20:13+0400
2022-09-14T21:24+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили в ходе официального визита в Берлин встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и поблагодарил за особую политическую поддержку Грузии. Информацию о деталях самой встречи распространила пресс-служба правительства Грузии. "Было отмечено, что Грузия и Германия являются надежными и ценными партнерами друг для друга, что основывается на многолетних связях и общих ценностях. Особенно была подчеркнула важная роль Германии в успехе процесса евроатлантической интеграции Грузии", - сказано в сообщении. Кроме того, была отмечена практическая помощь, которую многие годы оказывали Грузии как непосредственно правительство Германии, так и разные институты и частный сектор. Стороны поприветствовали многолетнее успешное торгово-экономическое партнерство, ярким примером которого является работа германских компаний в Грузии. Грузия и Германия углубляют культурные связи>>Премьер Грузии подчеркнул важность помощи, которую Грузии оказали Германский банк развития (KfW), Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) и другие германские структуры. Гарибашвили и Штайнмайер также обсудили обстановку в регионе в плане безопасности, в том числе на неподконтрольных властям Грузии территориях. Гарибашвили поблагодарил Германию за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны и за усилия Германии для обеспечения мирного решения конфликтов. Стороны затронули вопрос мирной политики Грузии и важность поддержки международного сообщества в этом плане. Кто получил красную карточку? Главные посылы из Брюсселя и реакция в Грузии>>В ходе встречи премьер Грузии и президент Германии поприветствовали историческое решение Евросовета о предоставлении Грузии перспективы вступления в Евросоюз. Разговор также зашел о плане действий по выполнению 12 условий Евросоюза и проделанных Грузией шагах.Кроме того, Гарибашвили и Штайнмайер наметили планы, как поднять сотрудничество между странами на более высокий уровень.
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грузия, новости, германия, политика, ираклий гарибашвили, франк-вальтер штайнмайер, берлин
грузия, новости, германия, политика, ираклий гарибашвили, франк-вальтер штайнмайер, берлин
Встреча Гарибашвили со Штайнмайером: Грузия и Германия - надежные партнеры
20:13 14.09.2022 (обновлено: 21:24 14.09.2022)
Президент Германии заявил о возможностях еще большего усиления сотрудничества с Грузией
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили в ходе официального визита в Берлин встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и поблагодарил за особую политическую поддержку Грузии.
"За последние 30 лет мы не только установили, но и сделали интенсивными наши двусторонние отношения. И в будущем есть много возможностей... Хочу отметить, что наблюдаю за событиями в стране и выражаю свое уважение", - заявил после встречи Штайнмайер.
Информацию о деталях самой встречи распространила пресс-служба правительства Грузии.
"Было отмечено, что Грузия и Германия являются надежными и ценными партнерами друг для друга, что основывается на многолетних связях и общих ценностях. Особенно была подчеркнула важная роль Германии в успехе процесса евроатлантической интеграции Грузии", - сказано в сообщении.
Кроме того, была отмечена практическая помощь, которую многие годы оказывали Грузии как непосредственно правительство Германии, так и разные институты и частный сектор. Стороны поприветствовали многолетнее успешное торгово-экономическое партнерство, ярким примером которого является работа германских компаний в Грузии.
Премьер Грузии подчеркнул важность помощи, которую Грузии оказали Германский банк развития (KfW), Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) и другие германские структуры.
Гарибашвили и Штайнмайер также обсудили обстановку в регионе в плане безопасности, в том числе на неподконтрольных властям Грузии территориях.
Гарибашвили поблагодарил Германию за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны и за усилия Германии для обеспечения мирного решения конфликтов. Стороны затронули вопрос мирной политики Грузии и важность поддержки международного сообщества в этом плане.
В ходе встречи премьер Грузии и президент Германии поприветствовали историческое решение Евросовета о предоставлении Грузии перспективы вступления в Евросоюз. Разговор также зашел о плане действий по выполнению 12 условий Евросоюза и проделанных Грузией шагах.
Кроме того, Гарибашвили и Штайнмайер наметили планы, как поднять сотрудничество между странами на более высокий уровень.