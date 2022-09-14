https://sputnik-georgia.ru/20220914/gruziya-stala-donorom-mezhdunarodnoy--assotsiatsii-razvitiya-ida-vsemirnogo-banka-270405031.html

Грузия стала донором Международной ассоциации развития (IDA) Всемирного банка

Грузия стала донором Международной ассоциации развития (IDA) Всемирного банка

Грузия превратилась из страны, получающей помощь, в страну-донора 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T07:01+0400

2022-09-14T07:01+0400

2022-09-14T07:40+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен - Sputnik. Грузия получила официальный статус страны-донора Международной ассоциации развития (IDA) Всемирного банка, что подтверждает успешное сотрудничество страны с крупнейшим мировым финансовым институтом, заявил министр финансов страны Лаша Хуцишвили.Международная ассоциация развития (IDA) является частью Всемирного банка, которая помогает беднейшим странам мира. Ассоциация финансируется в основном за счет взносов стран-доноров раз в три года.Последнее пополнение ресурсов IDA было осуществлено в декабре 2021 года - доноры выделили 93 миллиарда долларов.При этом он отметил тесное сотрудничество страны со Всемирным банком."При поддержке Всемирного банка реализовано и реализуется множество успешных проектов в сферах дорожной, коммунальной и муниципальной инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, инноваций и так далее", - сказал Хуцишвили.По словам главы Минфина Грузии, страна и в дальнейшем продолжит сотрудничать со Всемирным банком."Мы уверены, что поддержка приоритетных направлений нашей страны будет продолжаться и максимально способствовать росту социально-экономического благосостояния граждан", — сказал Хуцишвили.Глава Нацбанка представил в парламенте отчет работы регулятора за 2021 год>>В свою очередь, министр экономики Леван Давиташвили отметил уникальную возможность, предоставленную Грузии Всемирным банком."В качестве страны-донора у нас есть возможность поделиться своими историями успеха и опытом со странами, которые сегодня, к сожалению, находятся на грани бедности и стремятся развиваться", - заявил Давиташвили.Всемирный банк является одной из первых международных организаций, которая помогает Грузии в борьбе с пандемией и считается партнером-лидером в области здравоохранения и социального обеспечения, а также в процессе восстановления экономики.Глава Нацбанка Грузии назван одним из лучших банкиров мира в пятый раз>>Грузия стала членом Всемирного банка 7 августа 1992 года. С того времени ВБ предоставил льготные кредиты и займы для финансирования более сотни проектов на общую сумму порядка 4,3 миллиарда долларов в различных секторах экономики Грузии.

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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, всемирный банк