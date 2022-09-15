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Глава МВД: прослушка в Грузии ведется только с разрешения суда
Глава МВД: прослушка в Грузии ведется только с разрешения суда
Президент Грузии заявила, что ее прослушивают, поэтому она оставляет свой телефон, когда идет на важные встречи 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T22:35+0400
2022-09-15T22:35+0400
2022-09-15T22:39+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Тайные следственные мероприятия в Грузии ведутся исключительно на основе постановления суда, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури в ответ на обвинения президента Грузии Саломе Зурабишвили.Зурабишвили назвала повторением прошлого принятие парламентом законопроекта о новых правилах тайных следственных мероприятий. По ее словам, это в определенной мере расширит ареал прослушки. Она также отметила, что оставляет свой телефон, когда проводит важные встречи, так как ее прослушивают.Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс были приняты еще 7 июня, но президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала их подписывать, впервые воспользовавшись правом вето.Парламент не учел замечания президента и преодолел вето. Документ подписал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Закон о тайной слежке в Грузии: глава "Грузинской мечты" ответил на критику президента>>Поправки предполагают продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев и отсрочку оповещения подозреваемого о ведении за ним слежки. Законодательные изменения осудили не только президент, но и оппозиция, а также Венецианская комиссия и посольство США.Особенности законаПрослушка и тайная слежка могут вестись в Грузии только по решению суда. Согласно поправкам, ходатайствовать о проведении тайных следственных мероприятий в течение трех месяцев может прокурор. Чтобы продлить срок еще на три месяца, нужно ходатайство вышестоящего чиновника прокуратуры, а еще на три месяца – генпрокурора или его заместителя.Если же речь идет о таких преступлениях, как убийство, нечеловеческое обращение, должностные преступления, киберпреступления и торговля наркотиками, срок может быть продлен столько раз, сколько необходимо следствию.Законопроект о прослушках подписан - спикер парламента Грузии дал разъяснения>>Кроме того, срок информирования человека о ведении слежки за ним может переноситься неограниченное число раз, пока это будет необходимо следствию.Контроль за прослушками остался в руках Службы по защите персональных данных, которая следит, за тем чтобы тайные следственные мероприятия велись на основании решения суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, вахтанг гомелаури, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, тбилиси, сша, грузинская мечта, венецианская комиссия
грузия, политика, новости, вахтанг гомелаури, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, тбилиси, сша, грузинская мечта, венецианская комиссия
Глава МВД: прослушка в Грузии ведется только с разрешения суда
22:35 15.09.2022 (обновлено: 22:39 15.09.2022)
Президент Грузии заявила, что ее прослушивают, поэтому она оставляет свой телефон, когда идет на важные встречи
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Тайные следственные мероприятия в Грузии ведутся исключительно на основе постановления суда, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури в ответ на обвинения президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Зурабишвили назвала повторением прошлого принятие парламентом законопроекта о новых правилах тайных следственных мероприятий. По ее словам, это в определенной мере расширит ареал прослушки. Она также отметила, что оставляет свой телефон, когда проводит важные встречи, так как ее прослушивают.
"Почему закон опасен? Незаконно никто никого не прослушивает. Есть прослушки на основании постановления суда. Безусловно, если у меня есть постановление судьи, я буду слушать, а других - каким образом?" - сказал Гомелаури.
Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс были приняты еще 7 июня, но президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала их подписывать, впервые воспользовавшись правом вето.
Парламент не учел замечания президента и преодолел вето. Документ подписал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Поправки предполагают продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев и отсрочку оповещения подозреваемого о ведении за ним слежки. Законодательные изменения осудили не только президент, но и оппозиция, а также Венецианская комиссия и посольство США.
Особенности закона
Прослушка и тайная слежка могут вестись в Грузии только по решению суда. Согласно поправкам, ходатайствовать о проведении тайных следственных мероприятий в течение трех месяцев может прокурор. Чтобы продлить срок еще на три месяца, нужно ходатайство вышестоящего чиновника прокуратуры, а еще на три месяца – генпрокурора или его заместителя.
Если же речь идет о таких преступлениях, как убийство, нечеловеческое обращение, должностные преступления, киберпреступления и торговля наркотиками, срок может быть продлен столько раз, сколько необходимо следствию.
Кроме того, срок информирования человека о ведении слежки за ним может переноситься неограниченное число раз, пока это будет необходимо следствию.
Контроль за прослушками остался в руках Службы по защите персональных данных, которая следит, за тем чтобы тайные следственные мероприятия велись на основании решения суда.