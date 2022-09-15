https://sputnik-georgia.ru/20220915/glava-mvd-proslushka-v-gruzii-vedetsya-tolko-s-razresheniya-suda-270472649.html

Глава МВД: прослушка в Грузии ведется только с разрешения суда

Глава МВД: прослушка в Грузии ведется только с разрешения суда

Президент Грузии заявила, что ее прослушивают, поэтому она оставляет свой телефон, когда идет на важные встречи 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T22:35+0400

2022-09-15T22:35+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Тайные следственные мероприятия в Грузии ведутся исключительно на основе постановления суда, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури в ответ на обвинения президента Грузии Саломе Зурабишвили.Зурабишвили назвала повторением прошлого принятие парламентом законопроекта о новых правилах тайных следственных мероприятий. По ее словам, это в определенной мере расширит ареал прослушки. Она также отметила, что оставляет свой телефон, когда проводит важные встречи, так как ее прослушивают.Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс были приняты еще 7 июня, но президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала их подписывать, впервые воспользовавшись правом вето.Парламент не учел замечания президента и преодолел вето. Документ подписал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Закон о тайной слежке в Грузии: глава "Грузинской мечты" ответил на критику президента>>Поправки предполагают продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев и отсрочку оповещения подозреваемого о ведении за ним слежки. Законодательные изменения осудили не только президент, но и оппозиция, а также Венецианская комиссия и посольство США.Особенности законаПрослушка и тайная слежка могут вестись в Грузии только по решению суда. Согласно поправкам, ходатайствовать о проведении тайных следственных мероприятий в течение трех месяцев может прокурор. Чтобы продлить срок еще на три месяца, нужно ходатайство вышестоящего чиновника прокуратуры, а еще на три месяца – генпрокурора или его заместителя.Если же речь идет о таких преступлениях, как убийство, нечеловеческое обращение, должностные преступления, киберпреступления и торговля наркотиками, срок может быть продлен столько раз, сколько необходимо следствию.Законопроект о прослушках подписан - спикер парламента Грузии дал разъяснения>>Кроме того, срок информирования человека о ведении слежки за ним может переноситься неограниченное число раз, пока это будет необходимо следствию.Контроль за прослушками остался в руках Службы по защите персональных данных, которая следит, за тем чтобы тайные следственные мероприятия велись на основании решения суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, вахтанг гомелаури, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, тбилиси, сша, грузинская мечта, венецианская комиссия