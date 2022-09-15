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МИД РФ расценивает призыв Украины к Грузии по "второму фронту" как провокацию
МИД РФ расценивает призыв Украины к Грузии по "второму фронту" как провокацию
По словам депутата Рады, у грузинского народа есть уникальная возможность вынудить власти Грузии освободить свои территории 15.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-15T18:54+0400
2022-09-15T18:54+0400
2022-09-15T18:54+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Россия оценивает призыв депутата Рады Украины Федора Вениславского к Грузии открыть "второй фронт" и вернуть потерянные территории как провокацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.Вениславский в эфире грузинского оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" заявил, что сейчас у грузинского народа есть уникальная возможность вынудить власти Грузии сделать конкретные шаги и освободить свои территории - Абхазию и Цхинвальский регион (Южная Осетия). По его словам, сейчас Россия полностью сконцентрирована на Украине.Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сказал, что его заявление о возможном проведении плебисцита на тему открытия "второго фронта" против России было "сарказмом и небольшой иронией", так как население однозначно против войны. По его словам, если война необходима, то воевать нужно, но в данном случае есть определенные факторы - с одной стороны, это имеющиеся ресурсы и возможные последствия, а второе - то, что братоубийственная война с абхазами и осетинами недопустима. Читайте также:
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новости, россия, политика, мария захарова, ираклий кобахидзе, украина, тбилиси, абхазия, мид россии, грузинская мечта
новости, россия, политика, мария захарова, ираклий кобахидзе, украина, тбилиси, абхазия, мид россии, грузинская мечта
МИД РФ расценивает призыв Украины к Грузии по "второму фронту" как провокацию
По словам депутата Рады, у грузинского народа есть уникальная возможность вынудить власти Грузии освободить свои территории
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Россия оценивает призыв депутата Рады Украины Федора Вениславского к Грузии открыть "второй фронт" и вернуть потерянные территории как провокацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Вениславский в эфире грузинского оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" заявил, что сейчас у грузинского народа есть уникальная возможность вынудить власти Грузии сделать конкретные шаги и освободить свои территории - Абхазию и Цхинвальский регион (Южная Осетия). По его словам, сейчас Россия полностью сконцентрирована на Украине.
"Как провокацию", - сказала Захарова, отвечая на вопрос, как российская сторона оценивает призывы украинского депутата.
Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сказал, что его заявление о возможном проведении плебисцита на тему открытия "второго фронта" против России было "сарказмом и небольшой иронией", так как население однозначно против войны.
По его словам, если война необходима, то воевать нужно, но в данном случае есть определенные факторы - с одной стороны, это имеющиеся ресурсы и возможные последствия, а второе - то, что братоубийственная война с абхазами и осетинами недопустима.
Хотите открытия второго фронта в Грузии? "Грузинская мечта" готова провести плебисцит
Это решать Грузии
- в Тбилиси прокомментировали слова депутата Рады