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МИД РФ расценивает призыв Украины к Грузии по "второму фронту" как провокацию

МИД РФ расценивает призыв Украины к Грузии по "второму фронту" как провокацию

По словам депутата Рады, у грузинского народа есть уникальная возможность вынудить власти Грузии освободить свои территории 15.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-15T18:54+0400

2022-09-15T18:54+0400

2022-09-15T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Россия оценивает призыв депутата Рады Украины Федора Вениславского к Грузии открыть "второй фронт" и вернуть потерянные территории как провокацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.Вениславский в эфире грузинского оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" заявил, что сейчас у грузинского народа есть уникальная возможность вынудить власти Грузии сделать конкретные шаги и освободить свои территории - Абхазию и Цхинвальский регион (Южная Осетия). По его словам, сейчас Россия полностью сконцентрирована на Украине.Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сказал, что его заявление о возможном проведении плебисцита на тему открытия "второго фронта" против России было "сарказмом и небольшой иронией", так как население однозначно против войны. По его словам, если война необходима, то воевать нужно, но в данном случае есть определенные факторы - с одной стороны, это имеющиеся ресурсы и возможные последствия, а второе - то, что братоубийственная война с абхазами и осетинами недопустима. Читайте также:

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