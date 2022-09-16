https://sputnik-georgia.ru/20220916/deputaty-ot-gruzinskoy-mechty-otvetili-poslu-ssha-270502681.html
Депутаты от "Грузинской мечты" ответили послу США
Депутаты от "Грузинской мечты" ответили послу США
Посол заявила, что в Вашингтоне не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от критических заявлений в адрес посольства 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T18:47+0400
2022-09-16T18:47+0400
2022-09-16T18:50+0400
политика
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ираклий кадагишвили
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грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. В заявлениях депутатов парламента Грузии, покинувших правящую "Грузинскую мечту" и основавших общественное движение "Сила народа", нет ничего антизападного, они лишь задают вопросы, заявил первый вице-спикер парламента Грузии Георгия Вольского.Накануне посол США Келли Дегнан заявила, что в последние недели получала вопросы от высокопоставленных представителей Вашингтона касательно мотивов грузинских депутатов, которые повторяют "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого."Если человек задает вопрос о том, отмежевывается ли посол США от заявлений представителей Украины, а также некоторых НПО, которые говорят о том, что правительство Грузии должно уйти в отставку силовыми методами, должно быть создано правительство, быть введены санкции - по этим вопросам нужна твердая позиция. И если люди требуют этой позиции, это не означает антизападной политики", - сказал Вольский.Депутаты Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили в конце июня ушли из "Грузинской мечты", чтобы свободно высказывать свое мнение, не ставя правящую партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.Фаркас заявила то, что не решается открыто говорить посол США - грузинские депутаты>>Как оказалось, больше всего вопросов у этих депутатов - к послу США. Они не раз призывали Дегнан открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" - их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну.Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство.По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны, так как это не усилит, а ослабит отношения с США.Посольство США использует свою агентуру в Грузии для поляризации - депутаты>>Дегнан положительно оценила эти слова Гарибашвили. "Это указывает на то, что на высшем уровне осознают, насколько вредна "пророссийская дезинформация", - сказала посол.Тем временем четверка депутатов остается на своем мнении. Более того, депутаты от правящей партии продолжают настаивать на том, что все имеют право задавать вопросы, которые есть в обществе."Они много раз говорили, что их цель не нанести ущерб стратегической цели с Америкой, их цель - развеять неясность по ряду вопросов", - заявил депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Кадагишвили.
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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, георгий вольский, келли дегнан, сша, вашингтон, украина, грузинская мечта
Депутаты от "Грузинской мечты" ответили послу США
18:47 16.09.2022 (обновлено: 18:50 16.09.2022)
Посол заявила, что в Вашингтоне не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от критических заявлений в адрес посольства
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. В заявлениях депутатов парламента Грузии, покинувших правящую "Грузинскую мечту" и основавших общественное движение "Сила народа", нет ничего антизападного, они лишь задают вопросы, заявил первый вице-спикер парламента Грузии Георгия Вольского.
Накануне посол США Келли Дегнан заявила, что в последние недели получала вопросы от высокопоставленных представителей Вашингтона касательно мотивов грузинских депутатов, которые повторяют "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого.
"Существование иного мнения не чуждо для западного мира", - заявил Вольский журналистам.
"Если человек задает вопрос о том, отмежевывается ли посол США от заявлений представителей Украины, а также некоторых НПО, которые говорят о том, что правительство Грузии должно уйти в отставку силовыми методами, должно быть создано правительство, быть введены санкции - по этим вопросам нужна твердая позиция. И если люди требуют этой позиции, это не означает антизападной политики", - сказал Вольский.
Депутаты Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили в конце июня ушли из "Грузинской мечты", чтобы свободно высказывать свое мнение, не ставя правящую партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.
Как оказалось, больше всего вопросов у этих депутатов - к послу США. Они не раз призывали Дегнан открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" - их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну.
Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство.
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны, так как это не усилит, а ослабит отношения с США.
Дегнан положительно оценила эти слова Гарибашвили. "Это указывает на то, что на высшем уровне осознают, насколько вредна "пророссийская дезинформация", - сказала посол.
Тем временем четверка депутатов остается на своем мнении. Более того, депутаты от правящей партии продолжают настаивать на том, что все имеют право задавать вопросы, которые есть в обществе.
"Они много раз говорили, что их цель не нанести ущерб стратегической цели с Америкой, их цель - развеять неясность по ряду вопросов", - заявил депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Кадагишвили.