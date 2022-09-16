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Смертность вновь превышает рождаемость в Грузии

Смертность вновь превышает рождаемость в Грузии

Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах, кроме Аджарии 16.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-16T07:01+0400

2022-09-16T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. В Грузии с начала года зафиксирован отрицательный показатель естественного прироста населения, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".Согласно предварительным данным ведомства, с января по июнь в Грузии родились 20 195 детей, тогда как за тот же период скончался 26 681 человек.Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах, кроме Аджарии.По рождаемости в стране лидирует Тбилиси - 6 780 детей. На втором месте - Аджарская АР (2 559 детей), на третьем - регион Имерети (2 554 ребенка).Рождаемость и смертность в Грузии: 2013 - 2021>>Меньше всего детей родились в регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (115 ребенка), Мцхета-Мтианети (392) и Гурии (432).Что касается смертности, и здесь лидирует столица. За отчетный период в Тбилиси скончалось 7 626 человек. На втором месте Имерети – 4 514 человек, а на третьем Самегрело - Земо Сванети, где показатель смертности составляет 2 588.Кроме того, за полгода отношения узаконили 11 376 человек, а развелись - 6 629.С января по июнь больше всего браков было заключено в Тбилиси – 7,6 тысячи. Разводов также больше всего было в столице – 3,3 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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