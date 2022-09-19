https://sputnik-georgia.ru/20220919/darenomu-konyu-v-zuby-ne-smotryat---deputaty-o-6-mlrd-pomoschi-gruzii-ot-ssha-270569445.html

Дареному коню в зубы не смотрят - депутаты о $6 млрд помощи Грузии от США

Дареному коню в зубы не смотрят - депутаты о $6 млрд помощи Грузии от США

Депутаты подчеркнули, что США - это не благотворительная организация, они всегда действуют в своих личных интересах 19.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-19T18:34+0400

2022-09-19T18:34+0400

2022-09-19T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Население должно заинтересоваться тем, почему посольство США в Тбилиси в последнее время так часто напоминает о выделенной Грузии финансовой помощи, говорится в заявлении депутатов, покинувших правящую "Грузинскую мечту".Депутаты Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили в конце июня ушли из "Грузинской мечты", чтобы свободно высказывать свое мнение, не ставя правящую партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. Позже они основали общественное движение "Сила народа".По словам депутатов, все прекрасно понимают, что США - это не благотворительная организация, соответственно, "они никому ничего не дарят, и при выделении денег другой стране ими движут личные интересы".Депутаты считают, что общество должно заинтересоваться тем, с какой целью власти США выделяли Грузии деньги и в противовес каким интересам они сегодня так часто напоминают о помощи в 6 миллиардов долларов."К примеру, если нам напоминают об этом финансировании как о чем-то равноценном интересам открытия второго фронта, очевидно, что никакие 6 миллиардов не могут заменить тот ущерб, который наша страна может получить в войне с Россией", - говорится в письме.Депутаты от "Грузинской мечты" ответили послу США>>Депутаты подчеркнули, что от войны августа 2008 года, наряду с потерянными территориями и человеческими жертвами, Грузия получила ущерб в несколько миллиардов долларов.Ранее покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты не раз призывали посла США в Грузии Келли Дегнан открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" - их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну.Фаркас заявила то, что не решается открыто говорить посол США - грузинские депутаты>>Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство.Посол США Келли Дегнан расценила утверждения этих депутатов как "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого.Тем не менее ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны, так как это не усилит, а ослабит отношения с США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, сша, тбилиси, украина, грузинская мечта