Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220919/kaladze-nazval-bezdarnym-spektaklem-syuzhet-oppozitsionnogo-tv-270564178.html
Каладзе назвал "бездарным спектаклем" сюжет оппозиционного ТВ
Каладзе назвал "бездарным спектаклем" сюжет оппозиционного ТВ
"ТВ Пирвели" утверждает, что оппозиционеры контролируются с помощью внедренных агентов 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T16:34+0400
2022-09-19T16:34+0400
грузия
новости
политика
каха каладзе
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0d/267397752_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_337943d7ad3fc5cd18cd51a008fad3c1.jpg
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Телевизионный сюжет о якобы незаконной слежке Службы государственной безопасности Грузии за представителями оппозиции является бездарным спектаклем, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.В репортаже телеканала "ТВ Пирвели" в качестве доказательства были показаны фото- и видеоматериал, а также текстовые сообщения, которые, по утверждению канала, датируются 2020 и 2021 годами. "ТВ Пирвели" утверждает, что оппозиционеры контролируются с помощью внедренных агентов.По его словам, любой человек может сделать аналогичные видео.Глава МВД: прослушка в Грузии ведется только с разрешения суда&gt;&gt;"Я могу сейчас сесть и сделать аналогичное видео. Любой человек может", - отметил Каладзе.Не оставил без внимания этот вопрос и председатель парламента Шалва Папуашвили. По его словам, в последние несколько месяцев участилось распространение дезинформации. Лучше судить на основании доказательств, нежели следовать этому увлечению, подчеркнул он.Тайная слежка и прослушка являются достаточно болезненной темой в Грузии. В августе 2021 года разразился скандал после того, как были обнародованы аудиозаписи разговоров представителей СМИ, дипломатов и духовенства. Дело о прослушках: ведущую оппозиционного телеканала признали пострадавшей&gt;&gt;Оказалось, что существуют десятки тысяч тайно сделанных аудиозаписей. По факту нарушения тайны коммуникаций Генпрокуратура возбудила уголовное дело.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0d/267397752_143:0:1279:852_1920x0_80_0_0_73f1f3bbb9fc4c1afa1e64569a3cead3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, каха каладзе, грузинская мечта
грузия, новости, политика, каха каладзе, грузинская мечта

Каладзе назвал "бездарным спектаклем" сюжет оппозиционного ТВ

16:34 19.09.2022
© photo: Sputnik / StringerКаха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
Каха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
"ТВ Пирвели" утверждает, что оппозиционеры контролируются с помощью внедренных агентов
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Телевизионный сюжет о якобы незаконной слежке Службы государственной безопасности Грузии за представителями оппозиции является бездарным спектаклем, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
В репортаже телеканала "ТВ Пирвели" в качестве доказательства были показаны фото- и видеоматериал, а также текстовые сообщения, которые, по утверждению канала, датируются 2020 и 2021 годами. "ТВ Пирвели" утверждает, что оппозиционеры контролируются с помощью внедренных агентов.
"Это обычный бездарный спектакль… Все было очень бездарно инсценировано и сфабриковано. Общество все прекрасно видит, прекрасно видит существующую реальность. Соответственно, я не хочу вдаваться в детали или делать какой-то серьезный комментарий по этому вопросу", - заявил Каладзе.
По его словам, любой человек может сделать аналогичные видео.
Глава МВД: прослушка в Грузии ведется только с разрешения суда>>
"Я могу сейчас сесть и сделать аналогичное видео. Любой человек может", - отметил Каладзе.
Не оставил без внимания этот вопрос и председатель парламента Шалва Папуашвили. По его словам, в последние несколько месяцев участилось распространение дезинформации.

"Дезинформация и манипуляция как часть пропаганды являются одной из важных частей именно этой гибридной войны. В целом мы привыкли к дезинформации различного вида. Думаю, что некоторые, в том числе в СМИ, увлечены тем, чтобы самим быть обвинителем, адвокатом, судьей", - заявил Папуашвили.

Лучше судить на основании доказательств, нежели следовать этому увлечению, подчеркнул он.
Тайная слежка и прослушка являются достаточно болезненной темой в Грузии. В августе 2021 года разразился скандал после того, как были обнародованы аудиозаписи разговоров представителей СМИ, дипломатов и духовенства.
Дело о прослушках: ведущую оппозиционного телеканала признали пострадавшей>>
Оказалось, что существуют десятки тысяч тайно сделанных аудиозаписей. По факту нарушения тайны коммуникаций Генпрокуратура возбудила уголовное дело.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0