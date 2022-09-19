https://sputnik-georgia.ru/20220919/kaladze-nazval-bezdarnym-spektaklem-syuzhet-oppozitsionnogo-tv-270564178.html
Каладзе назвал "бездарным спектаклем" сюжет оппозиционного ТВ
Каладзе назвал "бездарным спектаклем" сюжет оппозиционного ТВ
"ТВ Пирвели" утверждает, что оппозиционеры контролируются с помощью внедренных агентов 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T16:34+0400
2022-09-19T16:34+0400
2022-09-19T16:34+0400
грузия
новости
политика
каха каладзе
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Телевизионный сюжет о якобы незаконной слежке Службы государственной безопасности Грузии за представителями оппозиции является бездарным спектаклем, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.В репортаже телеканала "ТВ Пирвели" в качестве доказательства были показаны фото- и видеоматериал, а также текстовые сообщения, которые, по утверждению канала, датируются 2020 и 2021 годами. "ТВ Пирвели" утверждает, что оппозиционеры контролируются с помощью внедренных агентов.По его словам, любой человек может сделать аналогичные видео.Глава МВД: прослушка в Грузии ведется только с разрешения суда>>"Я могу сейчас сесть и сделать аналогичное видео. Любой человек может", - отметил Каладзе.Не оставил без внимания этот вопрос и председатель парламента Шалва Папуашвили. По его словам, в последние несколько месяцев участилось распространение дезинформации. Лучше судить на основании доказательств, нежели следовать этому увлечению, подчеркнул он.Тайная слежка и прослушка являются достаточно болезненной темой в Грузии. В августе 2021 года разразился скандал после того, как были обнародованы аудиозаписи разговоров представителей СМИ, дипломатов и духовенства. Дело о прослушках: ведущую оппозиционного телеканала признали пострадавшей>>Оказалось, что существуют десятки тысяч тайно сделанных аудиозаписей. По факту нарушения тайны коммуникаций Генпрокуратура возбудила уголовное дело.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, каха каладзе, грузинская мечта
грузия, новости, политика, каха каладзе, грузинская мечта
Каладзе назвал "бездарным спектаклем" сюжет оппозиционного ТВ
"ТВ Пирвели" утверждает, что оппозиционеры контролируются с помощью внедренных агентов
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Телевизионный сюжет о якобы незаконной слежке Службы государственной безопасности Грузии за представителями оппозиции является бездарным спектаклем, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
В репортаже телеканала "ТВ Пирвели" в качестве доказательства были показаны фото- и видеоматериал, а также текстовые сообщения, которые, по утверждению канала, датируются 2020 и 2021 годами. "ТВ Пирвели" утверждает, что оппозиционеры контролируются с помощью внедренных агентов.
"Это обычный бездарный спектакль… Все было очень бездарно инсценировано и сфабриковано. Общество все прекрасно видит, прекрасно видит существующую реальность. Соответственно, я не хочу вдаваться в детали или делать какой-то серьезный комментарий по этому вопросу", - заявил Каладзе.
По его словам, любой человек может сделать аналогичные видео.
"Я могу сейчас сесть и сделать аналогичное видео. Любой человек может", - отметил Каладзе.
Не оставил без внимания этот вопрос и председатель парламента Шалва Папуашвили. По его словам, в последние несколько месяцев участилось распространение дезинформации.
"Дезинформация и манипуляция как часть пропаганды являются одной из важных частей именно этой гибридной войны. В целом мы привыкли к дезинформации различного вида. Думаю, что некоторые, в том числе в СМИ, увлечены тем, чтобы самим быть обвинителем, адвокатом, судьей", - заявил Папуашвили.
Лучше судить на основании доказательств, нежели следовать этому увлечению, подчеркнул он.
Тайная слежка и прослушка являются достаточно болезненной темой в Грузии. В августе 2021 года разразился скандал после того, как были обнародованы аудиозаписи разговоров представителей СМИ, дипломатов и духовенства.
Оказалось, что существуют десятки тысяч тайно сделанных аудиозаписей. По факту нарушения тайны коммуникаций Генпрокуратура возбудила уголовное дело.