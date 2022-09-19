https://sputnik-georgia.ru/20220919/oppozitsiya-v-gruzii-sozdaet-novuyu-koalitsiyu-270571914.html
Оппозиция в Грузии создает новую коалицию?
Оппозиция в Грузии создает новую коалицию?
Георгий Вашадзе назвал потенциальных партнеров в новом политическом объединении 19.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-19T20:05+0400
2022-09-19T20:05+0400
2022-09-19T20:14+0400
политика
грузия
новости
георгий вашадзе
элене хоштария
мамука хазарадзе
грузинская мечта
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе выступил с инициативой о создании новой коалиции, назвав потенциальных соратников.В качестве своих партнеров Вашадзе рассматривает партию Элене Хоштария "Дроа", партию бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии" и партию Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы".Вашадзе рассчитывает на формирование широкомасштабного общественно-политического движения.Скепсис оппозицииЧасть оппозиционеров встретила инициативу создания нового объединения скептически. "Это объединение может нанести ущерб оппозиционному спектру в целом. В самом объединении я не вижу проблемы. Будет лучше, если потом они нам скажут, для защиты каких идей они объединяются", - заявил депутат от партии "Гирчи" Александре Раквиашвили.Лидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили призвал своих коллег к большей серьезности.При этом он раскритиковал требования части оппозиции о назначении досрочных парламентских выборов, а также анонсирование "горячей" осени."Немного больше серьезности и ответственности и меньше кривляния", - добавил Элисашвили.Оппозиция препятствует деполяризации – депутат от "Грузинской мечты">>В случае формирования новой коалиции сотрудничать с ней готова крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение"."Наверное, время покажет, какая перспектива может быть у подобного объединения. Однако могу сказать, что очевидно, и из последних исследований стало ясно требование общества об оппозиционном единстве", - заявил член "Нацдвижения" Давид Киркитадзе.Арифметика от "Грузинской мечты"От перестановки слагаемых сумма не меняется – так прокомментировал председатель парламента Шалва Папуашвили информацию о возможном создании нового оппозиционного объединения. По его словам, данная команда всегда была частью команды "Нацдвижения".Другой представитель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат Михаил Сарджвеладзе, в свою очередь, посоветовал оппозиционерам перестать думать об авантюрах.Слабость оппозиции прямо пропорциональна силе авторитарного режима - Мелия>>"Конечно, у них нет никакой причины и оснований пускаться в эту авантюру. Перестаньте думать о таких вещать и начните работать. Это единственное, на что народ доверил вам мандат", - заявил Сарджвеладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, георгий вашадзе, элене хоштария, мамука хазарадзе, грузинская мечта, единое нацдвижение
политика, грузия, новости, георгий вашадзе, элене хоштария, мамука хазарадзе, грузинская мечта, единое нацдвижение
Оппозиция в Грузии создает новую коалицию?
20:05 19.09.2022 (обновлено: 20:14 19.09.2022)
Георгий Вашадзе назвал потенциальных партнеров в новом политическом объединении
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе выступил с инициативой о создании новой коалиции, назвав потенциальных соратников.
В качестве своих партнеров Вашадзе рассматривает партию Элене Хоштария "Дроа", партию бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии" и партию Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы".
"Мы должны начать общее национальное проевропейское движение, в котором будем сотрудничать со всеми прозападными силами. У нас есть достойное сотрудничество с этими партиями. Это не будет только политическое движение", - заявил Вашадзе.
Вашадзе рассчитывает на формирование широкомасштабного общественно-политического движения.
Скепсис оппозиции
Часть оппозиционеров встретила инициативу создания нового объединения скептически.
"Это объединение может нанести ущерб оппозиционному спектру в целом. В самом объединении я не вижу проблемы. Будет лучше, если потом они нам скажут, для защиты каких идей они объединяются", - заявил депутат от партии "Гирчи" Александре Раквиашвили.
Лидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили призвал своих коллег к большей серьезности.
"Мы видели много подобных объединений и видели затем много распавшихся… Мы должны посерьезнее размышлять о каких-то вещах, это в первую очередь касается коллег-оппозиционеров", - сказал Элисашвили.
При этом он раскритиковал требования части оппозиции о назначении досрочных парламентских выборов, а также анонсирование "горячей" осени.
"Немного больше серьезности и ответственности и меньше кривляния", - добавил Элисашвили.
В случае формирования новой коалиции сотрудничать с ней готова крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение".
"Наверное, время покажет, какая перспектива может быть у подобного объединения. Однако могу сказать, что очевидно, и из последних исследований стало ясно требование общества об оппозиционном единстве", - заявил член "Нацдвижения" Давид Киркитадзе.
Арифметика от "Грузинской мечты"
От перестановки слагаемых сумма не меняется – так прокомментировал председатель парламента Шалва Папуашвили информацию о возможном создании нового оппозиционного объединения. По его словам, данная команда всегда была частью команды "Нацдвижения".
"Это "Национальное движение" и его части, которые создают фасад якобы многопартийности. На самом деле это единое целое. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Их сумма всегда получается "Национальное движение". С этой точки зрения нет ничего нового", - заявил Папуашвили.
Другой представитель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат Михаил Сарджвеладзе, в свою очередь, посоветовал оппозиционерам перестать думать об авантюрах.
"Конечно, у них нет никакой причины и оснований пускаться в эту авантюру. Перестаньте думать о таких вещать и начните работать. Это единственное, на что народ доверил вам мандат", - заявил Сарджвеладзе.