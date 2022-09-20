https://sputnik-georgia.ru/20220920/kak-budut-izbirat-ombudsmena-gruzinskaya-mechta-podderzhala-ideyu-oppozitsionera-270578069.html

Как будут избирать омбудсмена? "Грузинская мечта" поддержала идею оппозиционера

Как будут избирать омбудсмена? "Грузинская мечта" поддержала идею оппозиционера

Для избрания кандидата необходима поддержка оппозиции 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T10:01+0400

2022-09-20T10:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддержит инициативу депутата от оппозиционной партии "Граждане", вице-спикера парламента Леван Иоселиани о проведении открытого голосования за кандидатуру нового Народного защитника страны, сказал председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.Мдинарадзе объявил это решение на брифинге после заседания парламентского большинства в офисе партии.Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре. Для избрания кандидата необходима поддержка минимум 90 депутатов, то есть без оппозиции не обойтись.В парламенте Грузии процесс отбора кандидатов на пост омбудсмена начался 15 сентября. Заявки будут приниматься до 29 сентября включительно.Тем временем вопрос отбора кандидатов все еще остается камнем преткновения между правящей партией и оппозицией – "Грузинская мечта" обещает прозрачность процесса с максимальной вовлеченностью заинтересованных сторон, а оппоненты ждут подвоха.Оппозиция представит своего кандидата на пост Народного защитника Грузии>>"Грузинская мечта" заявила, что не будет выдвигать своего кандидата в омбудсмены, предоставив возможность отбора оппозиционерам и неправительственным организациям.Часть оппозиции считает, что это некая уловка властей. Они создают видимость того, что отстраняются от процесса отбора, а на самом деле делают ставку на лояльно настроенных оппозиционных депутатов.Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Страсти вокруг нового Народного защитника Грузии – все "за" и "против">>Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, нино ломджария, тбилиси, грузинская мечта