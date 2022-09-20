https://sputnik-georgia.ru/20220920/situatsiya-v-zakhvachennom-filiale-banka-gruzii-nakalyaetsya-chto-proiskhodit-seychas-270610345.html

Ситуация в захваченном филиале "Банка Грузии" накаляется: что происходит сейчас

Ситуация в захваченном филиале "Банка Грузии" накаляется: что происходит сейчас

По словам заложников, грабитель стал агрессивен 20.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-20T16:41+0400

2022-09-20T16:41+0400

2022-09-20T17:04+0400

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ограбление "банка грузии" в кутаиси

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Ситуация в кутаисском филиале "Банка Грузии", где держат в заложниках посетителей и работников учреждения, накаляется. По словам заложников, которые выходят в прямой эфир посредством соцсетей, грабитель стал агрессивен. Одна из заложниц выкрикивала из окна силовикам, которые приблизились к зданию банка: "Уходите отсюда, они с нами плохо обращаются, когда вас видят".Полиция продолжает вести переговоры с захватчиком "Банка Грузии" через заложников. Сам напавший отказывается подходить к окну или двери и находится в комнате без окон. Одной из заложниц стало плохо сердцем, заложники через окно попросили для нее медикаменты.Грабитель в камуфляже и балаклаве ворвался в филиал "Банка Грузии" в 11:30 по тбилисскому времени. В захваченном здании к этому времени остаются 12 заложников. Две пожилые женщины были освобождены.Время истекло: что предпринял захватчик филиала "Банка Грузии"?>>Требования захватчика озвучил один из предполагаемых заложников в прямом включении в соцсетях – это 2 миллиона долларов, вертолет, рация и флаг России.По последним данным, полиция предлагала захватчику обменять заложников на обезоруженных силовиков, на что был дан категорический отказ. Однако позже нападавший согласился отпустить заложников, если ему передадут деньги. От других требований он отказался. Игрок с неустойчивой психикой и долгами: СМИ выяснили личность захватчика "Банка Грузии">>В видео с территории филиала видно, что напавший прикрывается мужчиной средних лет. У мужчины связаны руки строительным хомутом. В самом филиале виден разгром - валяются на полу бумаги, разлита вода.Ему предложили обмен заложников на сотрудников полиции, но он дал категорический отказ - по его словам, он освободит заложников только после того, как деньги будут у него.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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