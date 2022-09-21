https://sputnik-georgia.ru/20220921/byvshie-zalozhniki-rasskazali-o-detalyakh-zakhvata-banka-gruzii-270658442.html

Бывшие заложники рассказали о деталях захвата "Банка Грузии"

Бывшие заложники рассказали о деталях захвата "Банка Грузии"

Захватчик банка не знал о черном ходе и какое-то время не мог понять, как пропадают заложники 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T19:39+0400

2022-09-21T19:39+0400

2022-09-21T19:42+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Бывшие заложники рассказали журналистам о деталях захвата филиала "Банка Грузии" в Кутаиси - об оружии, эмоциональном состоянии злоумышленника, черном ходе.Захват банка произошел утром 20 сентября. Вооруженный мужчина, взяв в заложники 14 человек и угрожая взорвать банк, потребовал 2 миллиона долларов. В результате спецоперации МВД, которая длилась около 9 часов, заложники были освобождены, а обвиняемый - 37-летний Григол Нарсия - задержан.О том, что временами в банке была очень стрессовая обстановка, рассказала бывшая заложница Эка Шелия."Он (захватчик – ред.) периодически нервничал, и был риск, что он навредит кому-то. Периодически была очень стрессовая ситуация. Была сильная агрессия из-за того, что не приносили деньги или опаздывали. А так он не хотел нам навредить", - поделилась Шелия.Что касается освобождения заложников, как оказалось, их тайно выводили через заднюю дверь."Было серьезное вооружение" - замглавы МВД о спецоперации в "Банке Грузии">>"Он (захватчик – ред.) не понимал, куда исчезла одна женщина, потом вторая, потом третья, потом четвертая. Он все понял, только когда увидел спецназ", - сказал Хецуриани.Заднюю дверь, по словам еще одного бывшего заложника Шалвы Асатиани, снаружи открыли сотрудники МВД.О том, что освобождение заложников производилось поэтапно, накануне заявило и МВД.Злоумышленник был задержан, так и не получив желаемых денег – под конец он сократил требуемую сумму до 1,5 миллиона долларов. Еще он требовал вертолет, рацию и флаг России.В течение всего дня жители Грузии наблюдали за происходящим в банке благодаря видеотрансляциям заложников в соцсети. На обнародовании видео настаивал сам захватчик, стремясь тем самым убедить всех в том, что он серьезно настроен - вооружен и не намерен отступать. "Рисковали жизнью ради заложников" – Папуашвили поблагодарил грузинских полицейских>>В кадре не раз появлялся сам обвиняемый - он был в камуфляже и балаклаве. После завершения спецоперации в МВД заявили, что у злоумышленника были нож, огнестрельное оружие, граната и некие вещества, по которым назначена экспертиза.Уголовное дело ведется по факту совершения террористического акта, взятия людей в заложники в террористических целях и незаконного приобретении, хранении и ношении боеприпасов. Обвинения Нарсия будут предъявлены в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, кутаиси, "банк грузии"