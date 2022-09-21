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Президент: национальное согласие в Грузии возможно
Президент: национальное согласие в Грузии возможно
Президент выступила на выставке цифровых версий трудов революционера и анархиста Варлаама Черкезишвили 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T21:46+0400
2022-09-21T21:46+0400
2022-09-21T21:49+0400
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Достижение национального согласия в Грузии возможно, несмотря на разнообразие взглядов и идеологий, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.В декабре 2021 года Зурабишвили объявила о новой инициативе по достижению национального согласия и снятию напряженности в стране. Для этого президент провела встречи с политиками, дипломатами и представителями общественности. Однако понизить уровень поляризации так и не удалось.По ее словам, это возможно, если во главе всего поставить государство.С этими словами президент Грузии выступила на выставке цифровых версий трудов, а также научной литературы о жизни и творческом наследии революционера и анархиста Варлаама Черкезишвили (1846-1925). Выставка прошла в резиденции президента - во Дворце Орбелиани.Сегодня, по словам президента, все только и слышат о сталкивании разных людей друг с другом, в результате чего складывается впечатление, что часто государственные и национальные интересы теряются. Оппозиция препятствует деполяризации – депутат от "Грузинской мечты">>"Именно Варлаам Черкезишвили является примером того, как можно и по-другому. Несмотря на сильно отличающиеся друг от друга взгляды, все же был один и общий план того, что главное - независимость Грузии, и все боролись за это", - сказала Зурабишвили. Деполяризация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается.Примирение политиков - сложная задача, заявили оппозиционеры>>Новый виток обострения начался на фоне событий на Украине. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и его соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия. Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Снижения уровня поляризации не удалось и в процессе выполнения условий Евросоюза. Часть оппозиции обвинила правящую "Грузинскую мечту" в том, что вся ее работа - фарс, и запустила альтернативный процесс работы над законопроектами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, политика, саломе зурабишвили , тбилиси
новости, грузия, политика, саломе зурабишвили , тбилиси
Президент: национальное согласие в Грузии возможно
21:46 21.09.2022 (обновлено: 21:49 21.09.2022)
Президент выступила на выставке цифровых версий трудов революционера и анархиста Варлаама Черкезишвили
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Достижение национального согласия в Грузии возможно, несмотря на разнообразие взглядов и идеологий, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
В декабре 2021 года Зурабишвили объявила о новой инициативе по достижению национального согласия и снятию напряженности в стране. Для этого президент провела встречи с политиками, дипломатами и представителями общественности. Однако понизить уровень поляризации так и не удалось.
"Сегодня, когда мы смотрим на эти страницы истории, убеждаемся, что, оказывается, достижение национального согласия возможно даже среди людей, у которых очень разные взгляды и идеология", - заявила Зурабишвили.
По ее словам, это возможно, если во главе всего поставить государство.
С этими словами президент Грузии выступила на выставке цифровых версий трудов, а также научной литературы о жизни и творческом наследии революционера и анархиста Варлаама Черкезишвили (1846-1925). Выставка прошла в резиденции президента - во Дворце Орбелиани.
Сегодня, по словам президента, все только и слышат о сталкивании разных людей друг с другом, в результате чего складывается впечатление, что часто государственные и национальные интересы теряются.
"Именно Варлаам Черкезишвили является примером того, как можно и по-другому. Несмотря на сильно отличающиеся друг от друга взгляды, все же был один и общий план того, что главное - независимость Грузии, и все боролись за это", - сказала Зурабишвили.
Деполяризация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.
Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается.
Новый виток обострения начался на фоне событий на Украине. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и его соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия. Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.
Снижения уровня поляризации не удалось и в процессе выполнения условий Евросоюза. Часть оппозиции обвинила правящую "Грузинскую мечту" в том, что вся ее работа - фарс, и запустила альтернативный процесс работы над законопроектами.