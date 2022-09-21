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Против экс-чиновника СГБ Грузии могут завести новое дело
Против экс-чиновника СГБ Грузии могут завести новое дело
Бывшего замглавы СГБ заявил, что из тюрьмы он делает скандальные заявления против властей Грузии 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T20:26+0400
2022-09-21T20:26+0400
2022-09-21T20:43+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Судья Тбилисского апелляционного суда Леван Мурусидзе собирается обратиться в прокуратуру с требованием изучить факт возможного давления на суд со стороны находящегося в заключении бывшего замглавы СГБ Сосо Гогашвили.Гогашвили находится в заключении с 16 июля. Он обвиняется в превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Из тюрьмы он делает скандальные заявления против властей Грузии.Заседание об этом он сделал на заседании Высшего совета юстиции.По словам Мурусидзе, Гогашвили также обращался к нему и во время решения вопроса об аресте его имущества.В подтверждение своих слов Мурусидзе привел недавнее заявление Гогашвили о том, что судья Михаил Чинчаладзе с помощью СГБ Грузии оказывал давление на судью Виссариона Алавидзе.Скандал в судебной системе Грузии: на судей оказывали давление?>>"После обнародования этого заявления мне в третий раз было направлено сообщение, фактически признание того, что началась дискредитация суда, и если я не предприму решительных шагов и не помогу его освободить, дискредитация будет продолжаться и достигнет беспрецедентных масштабов", - сказал Мурусидзе.В последнем заявлении Гогашвили рассказал об оказываемом на Виссариона Алавидзе давлении, когда он был судьей Верховного суда Грузии и рассматривал дело о владении телеканалом "Рустави 2".О том, что на судей оказывалось давление и им устраивали "уличные разборки, в интервью оппозиционному телеканалу "Мтвари архи" рассказал сам Алавидзе.По его словам, от властей не раз поступало предложение принять определенное решение по конкретным делам. Однако Алавидзе не стал уточнять, о каких делах идет речь.Министр: у МВД и СГБ Грузии нет связей с ФСБ>>Алавидзе заявил, что многие судьи, в том числе и он, становились объектом преследования. По словам бывшего судьи, с ними поступили несправедливо, вынудили написать заявление и уйти из системы или перейти работать в нижнюю судебную инстанцию.Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал эти обвинения абсурдными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, виссарион алавидзе, михаил чинчаладзе, ираклий кобахидзе, тбилиси, тбилисский апелляционный суд, сгб
Против экс-чиновника СГБ Грузии могут завести новое дело
20:26 21.09.2022 (обновлено: 20:43 21.09.2022)
Бывшего замглавы СГБ заявил, что из тюрьмы он делает скандальные заявления против властей Грузии
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Судья Тбилисского апелляционного суда Леван Мурусидзе собирается обратиться в прокуратуру с требованием изучить факт возможного давления на суд со стороны находящегося в заключении бывшего замглавы СГБ Сосо Гогашвили.
Гогашвили находится в заключении с 16 июля. Он обвиняется в превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Из тюрьмы он делает скандальные заявления против властей Грузии.
"Когда Гогашвили был задержан, и в суде должен был обсуждаться вопрос об избрании ему меры пресечения, исходя из наших отношений, он обратился ко мне с письмом такого содержания, что, если с моей стороны не будет помощи и меру пресечения не изменят, он предпримет все меры и обвинит меня и других в немыслимых вещах для дискредитации судебной власти", - сказал Мурусидзе.
Заседание об этом он сделал на заседании Высшего совета юстиции.
По словам Мурусидзе, Гогашвили также обращался к нему и во время решения вопроса об аресте его имущества.
В подтверждение своих слов Мурусидзе привел недавнее заявление Гогашвили о том, что судья Михаил Чинчаладзе с помощью СГБ Грузии оказывал давление на судью Виссариона Алавидзе.
"После обнародования этого заявления мне в третий раз было направлено сообщение, фактически признание того, что началась дискредитация суда, и если я не предприму решительных шагов и не помогу его освободить, дискредитация будет продолжаться и достигнет беспрецедентных масштабов", - сказал Мурусидзе.
В последнем заявлении Гогашвили рассказал об оказываемом на Виссариона Алавидзе давлении, когда он был судьей Верховного суда Грузии и рассматривал дело о владении телеканалом "Рустави 2".
О том, что на судей оказывалось давление и им устраивали "уличные разборки, в интервью оппозиционному телеканалу "Мтвари архи" рассказал сам Алавидзе.
По его словам, от властей не раз поступало предложение принять определенное решение по конкретным делам. Однако Алавидзе не стал уточнять, о каких делах идет речь.
Алавидзе заявил, что многие судьи, в том числе и он, становились объектом преследования. По словам бывшего судьи, с ними поступили несправедливо, вынудили написать заявление и уйти из системы или перейти работать в нижнюю судебную инстанцию.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал эти обвинения абсурдными.