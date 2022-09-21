https://sputnik-georgia.ru/20220921/protiv-eks-chinovnika-sgb-gruzii-mogut-zavesti-novoe-delo-270659191.html

Против экс-чиновника СГБ Грузии могут завести новое дело

Против экс-чиновника СГБ Грузии могут завести новое дело

Бывшего замглавы СГБ заявил, что из тюрьмы он делает скандальные заявления против властей Грузии 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T20:26+0400

2022-09-21T20:26+0400

2022-09-21T20:43+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Судья Тбилисского апелляционного суда Леван Мурусидзе собирается обратиться в прокуратуру с требованием изучить факт возможного давления на суд со стороны находящегося в заключении бывшего замглавы СГБ Сосо Гогашвили.Гогашвили находится в заключении с 16 июля. Он обвиняется в превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Из тюрьмы он делает скандальные заявления против властей Грузии.Заседание об этом он сделал на заседании Высшего совета юстиции.По словам Мурусидзе, Гогашвили также обращался к нему и во время решения вопроса об аресте его имущества.В подтверждение своих слов Мурусидзе привел недавнее заявление Гогашвили о том, что судья Михаил Чинчаладзе с помощью СГБ Грузии оказывал давление на судью Виссариона Алавидзе.Скандал в судебной системе Грузии: на судей оказывали давление?>>"После обнародования этого заявления мне в третий раз было направлено сообщение, фактически признание того, что началась дискредитация суда, и если я не предприму решительных шагов и не помогу его освободить, дискредитация будет продолжаться и достигнет беспрецедентных масштабов", - сказал Мурусидзе.В последнем заявлении Гогашвили рассказал об оказываемом на Виссариона Алавидзе давлении, когда он был судьей Верховного суда Грузии и рассматривал дело о владении телеканалом "Рустави 2".О том, что на судей оказывалось давление и им устраивали "уличные разборки, в интервью оппозиционному телеканалу "Мтвари архи" рассказал сам Алавидзе.По его словам, от властей не раз поступало предложение принять определенное решение по конкретным делам. Однако Алавидзе не стал уточнять, о каких делах идет речь.Министр: у МВД и СГБ Грузии нет связей с ФСБ>>Алавидзе заявил, что многие судьи, в том числе и он, становились объектом преследования. По словам бывшего судьи, с ними поступили несправедливо, вынудили написать заявление и уйти из системы или перейти работать в нижнюю судебную инстанцию.Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал эти обвинения абсурдными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, виссарион алавидзе, михаил чинчаладзе, ираклий кобахидзе, тбилиси, тбилисский апелляционный суд, сгб