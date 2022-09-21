https://sputnik-georgia.ru/20220921/vvedenie-vizovogo-rezhima-dlya-grazhdan-rf-ne-planiruetsya--lider-gruzinskoy-mechty-270655227.html

Введение визового режима для граждан РФ не планируется – лидер "Грузинской мечты"

Введение визового режима для граждан РФ не планируется – лидер "Грузинской мечты"

Власти максимально заботятся о национальной безопасности и общество видит это, сказал Кобахидзе 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T17:37+0400

2022-09-21T17:37+0400

2022-09-21T17:38+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

украина

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0b/251999137_0:112:3245:1937_1920x0_80_0_0_a90e9771e0be87d8bde45cd73b3169cc.jpg

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Власти Грузии не видят необходимости в введении визового режима для граждан России, ситуация под контролем, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Часть оппозиции и неправительственных организаций не раз заявляла о массовом и бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Некоторые даже выступали за введение визового режима для россиян.По его словам, власти Грузии максимально заботятся о национальной безопасности и общество видит это.Кобахидзе подчеркнул, что оппоненты властей дважды запускали кампанию о том, что российские туристы якобы представляют серьезную угрозу для безопасности страны, и оба раза оказалось, что все это безосновательно, искусственно созданная тема, имеющая лишь политические мотивы."Что касается угроз в целом, безусловно, угрозы существуют, и мы говорим об этом уже несколько месяцев. Именно поэтому мы призываем все субъекты, в том числе радикальную оппозицию и соответствующие НПО, воздерживаться от такой риторики, которая направлена на войну, воздерживаться от провокаций", - сказал Кобахидзе.Премьер: оппозиция пытается помешать туризму в Грузии>>Но, по его словам, оппоненты власти не прекращают подобную риторику и продолжают провокационные действия. "Наши государственные ведомства обеспечивают безопасность, и, безусловно, так и продолжится", - подчеркнул Кобахидзе.Ранее лидер "Грузинской мечты" сказал, что количество граждан России, въехавших в Грузию после 24 февраля и находящихся в стране по состоянию на 31 июля, составляет менее 110 тысяч, то есть около 3% от населения Грузии. "Грузинская мечта": цель ксенофобской кампании – втянуть Грузию в войну>>По словам Кобахидзе, это в три раза меньше, чем в 2019 году. Более того, большинство из этих россиян по национальности грузины – в России живут около миллиона грузин.Кобахидзе не раз заявлял о двойных стандартах крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", лидеры которой сейчас требуют введения визового режима для граждан РФ. Именно при власти этой партии в 2010 году частично, а в начале 2012-го полностью были отменены визы для россиян, и это спустя неполные три года после августовской войны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, украина, грузинская мечта