https://sputnik-georgia.ru/20220923/dukhovenstvo-provelo-vstrechu-v-patriarkhii-gruzii--270699710.html

Духовенство провело встречу в Патриархии Грузии

Духовенство провело встречу в Патриархии Грузии

Духовенство обсудило вопросы, связанные с планированием мероприятий по случаю юбилейных дат 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T09:39+0400

2022-09-23T09:39+0400

2022-09-23T09:39+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Представители духовенства Грузинской православной церкви провели встречу в Патриархии Грузии и обсудили предстоящие мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы Патриархии. Духовенство обсудило вопросы, связанные с планированием мероприятий по случаю этих дат. Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ.Илия II: мы живем в ситуации, когда никто не знает, что будет завтра>>В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957-м и Московскую Духовную Академию в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом.После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.Президент Грузии навестила Католикос-Патриарха всея Грузии>>При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 49. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1,5 тысячи.При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii, илия второй