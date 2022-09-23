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Имущество экс-чиновника СГБ Грузии Гогашвили арестовано

Имущество экс-чиновника СГБ Грузии Гогашвили арестовано

Адвокат утверждает, что процессуальные действия проводятся незаконно 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T13:05+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Грузии приводят в исполнение решение суда об аресте имущества экс-главы Службы Иосифа (Сосо) Гогашвили, который в настоящее время находится в заключении, сообщает Первый канал.Представители СГБ явились в дом Гогашвили этим утром, чтобы изъять три автомобиля семьи Гогашвили.По его словам, в решении суда не было указано об ограничении использования арестованной недвижимости, поэтому процессуальные действия проводятся незаконно.Сотрудники СГБ настаивают на том, что их действия полностью соответствуют правовым стандартам.Против экс-чиновника СГБ Грузии могут завести новое дело>>Гогашвили находится в заключении с 16 июля. Он обвиняется в превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.За день до задержания он написал в соцсети, что у него есть доказательства фальсификации местных выборов 2021 года, и он уже ознакомил с материалами представителей дипкорпуса, международных миссий, неправительственных организаций и СМИ.Министр: у МВД и СГБ Грузии нет связей с ФСБ>>После помещения под арест Гогашвили периодически делает заявления с обвинениями в адрес властей Грузии. Одним из последних было обвинение главы МВД Вахтанга Гомелаури в связях с ФСБ России, а также об оказании Службой госбезопасности давления на судей.Гогашвили грозит от четырех до семи лет тюрьмы.

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