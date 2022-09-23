https://sputnik-georgia.ru/20220923/kaladze-pozhelal-sbornoy-gruzii-udachi-v-matche-protiv-severnoy-makedonii-270709043.html

Каладзе пожелал сборной Грузии удачи в матче против Северной Македонии

Каладзе пожелал сборной Грузии удачи в матче против Северной Македонии

Успехи грузинского футбола и появление новых, интересных игроков – не случайность, подчеркнул бывший игрок "Милана" 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T14:48+0400

2022-09-23T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси и бывший футболист Каха Каладзе пожелал сборной Грузии удачи в матче против Северной Македонии, отметив, что у грузинской команды большие шансы на победу.В пятницу сборная Грузии сыграет дома с командой Северной Македонии в отборочном матче Лиги наций УЕФА, а 26 сентября встретится со сборной Гибралтара в гостях. Пока подопечные француза Вилли Саньоля лидируют в группе С с 10 очками и имеют неплохие шансы сыграть на ЧЕ. На втором месте с семью очками команда Македонии.По словам Каладзе, в Грузии всегда очень интересовались спортом и особенно футболом."Я очень рад, что в последние годы футбольное направление возродилось, было проведено много важных реформ, финансовая поддержка правительства в этом плане была очень важна", – сказал Каладзе.Каладзе рассказал, как помог Кварацхелия попасть в "Наполи">>Мэр отметил, что без надлежащей инфраструктуры и развития добиться успеха невозможно. "Успехи последних лет, появление новых, интересных игроков – не случайность", – подчеркнул экс-футболист "Милана". Билеты на матч сборных Грузии и Северной Македонии были раскуплены в первый же день. Игра начнется в 20:00 по тбилисскому времени на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси.Хвича Кварацхелия: мечтаю об участии Грузии в чемпионате Европы>>Как говорят болельщики, такого сильного состава у сборной Грузии не было последние 20 лет.В текущем рейтинге УЕФА Грузия располагается на 38 позиции, Северная Македония занимает 32 строчку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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