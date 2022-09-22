https://sputnik-georgia.ru/20220922/khvicha-kvaratskheliya-mechtayu-ob-uchastii-gruzii-v-chempionate-evropy-270686156.html

Хвича Кварацхелия: мечтаю об участии Грузии в чемпионате Европы

Хвича Кварацхелия: мечтаю об участии Грузии в чемпионате Европы

В пятницу сборная Грузии сыграет с командой Северной Македонии 22.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу все сделает для того, чтобы попасть на чемпионат Европы, сказал атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия.В пятницу сборная Грузии сыграет дома с командой Северной Македонии в отборочном матче Лиги наций УЕФА, а 26 сентября встретится со сборной Гибралтара в гостях. Пока подопечные француза Вилли Саньоля лидируют в группе С с 10 очками и имеют неплохие шансы сыграть на ЧЕ. На втором месте с семью очками команда Македонии.Видео с комментарием футболиста обнародовала Федерация футбола Грузии.По словам Кварацхелия, не имеет значения, кто будет соперником сборной Грузии, с какими футболистами им предстоит встретиться, грузинские футболисты вместе смогут добиться желаемых результатов.Кварацхелия поблагодарил болельщиков сборной Грузии за поддержку и то, что билеты на предстоящий матч были распроданы в течение суток."Блестящий игрок": тренер "Милана" поделился впечатлением от игры Кварацхелия>>"Ты можешь быть уставшим, но этот заряд, который идет с трибун, придает тебе энергии. Мы сделаем все, чтобы порадовать их (болельщиков - ред.)", - сказал Кварацхелия.Сборная Грузии в четверг вечером проведет тренировку на стадионе "Динамо". После этого на поле выйдут их соперники - сборная Северной Македонии, которая уже прибыла в Тбилиси.В первый матч соперников в отборочном цикле ЧЕ завершился победой сборной Грузии - 3:0. В том матче забили Хвича Кварацхелия, Буду Зивзивадзе и Отар Китеишвили.В текущем рейтинге УЕФА Грузия располагается на 38 позиции, Северная Македония занимает 32 строчку.Читайте также:

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