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Хлеб в Грузии дешевеет?

Хлеб в Грузии дешевеет?

Цены за продукт номер один сохранятся на нынешнем уровне до конца года, считает эксперт 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Некоторые производители хлеба снизили стоимость продукта номер один на 0,1 лари, сообщил председатель Союза производителей хлеба Малхаз Долидзе Sputnik Грузия.Самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны примерно в один лари. Что касается розничных цен на хлеб, по словам эксперта, наценка в магазинах - 0,3-0,4 лари, а в некоторых торговых объектах 0,5 лари.По его словам, цена хлеба зависит от стоимости местной и импортной пшеницы и пшеничной муки."В прошлом году тонна пшеницы стоила на мировых рынках 500 долларов, сейчас в два раза меньше. Есть неплохой урожай как в странах крупных производителях, так и местный", - сказал Долидзе.На сегодняшний день мешок муки местного производства стоит 73 лари, а импортной – 71 лари. В прошлом месяце стоил 80 лари.Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам>>Главным поставщиком пшеничной муки в Грузию остается Россия - в январе-августе импортировали до 120 тысяч тонн продукции на сумму более 45 миллионов долларов.Существенно снизить стоимость хлеба предприятия не могут, так как увеличились расходы за природный газ.Две крупные газораспределительные компании в Грузии в июле подняли тарифы на газ для коммерческих потребителей. Газ тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy подорожал с 1,1 до 1,35 лари за кубический метр, а Socar Georgia Gas - с 1,15 до 1,38 лари за кубометр.Когда в Грузии заработают крупные мельницы?>>"Раньше, до 2000 года, надбавка на себестоимость могла быть лишь 5%, сейчас после либерализации каждый делает, что хочет, и нет единых стандартов ни на вес продукции, ни на стоимость", - отметил он.По прогнозам Долидзе, цены за продукт номер один сохранятся на нынешнем уровне до конца года.В августе 2022 года уровень годовой инфляции в Грузии составил 10,9% при целевом показателе 3%. За год цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 34,2%. Последний раз подорожание хлеба было зафиксировано в мае.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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