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Хлеб в Грузии дешевеет?
Хлеб в Грузии дешевеет?
Цены за продукт номер один сохранятся на нынешнем уровне до конца года, считает эксперт 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T19:09+0400
2022-09-23T19:09+0400
2022-09-23T19:18+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Некоторые производители хлеба снизили стоимость продукта номер один на 0,1 лари, сообщил председатель Союза производителей хлеба Малхаз Долидзе Sputnik Грузия.Самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны примерно в один лари. Что касается розничных цен на хлеб, по словам эксперта, наценка в магазинах - 0,3-0,4 лари, а в некоторых торговых объектах 0,5 лари.По его словам, цена хлеба зависит от стоимости местной и импортной пшеницы и пшеничной муки."В прошлом году тонна пшеницы стоила на мировых рынках 500 долларов, сейчас в два раза меньше. Есть неплохой урожай как в странах крупных производителях, так и местный", - сказал Долидзе.На сегодняшний день мешок муки местного производства стоит 73 лари, а импортной – 71 лари. В прошлом месяце стоил 80 лари.Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам>>Главным поставщиком пшеничной муки в Грузию остается Россия - в январе-августе импортировали до 120 тысяч тонн продукции на сумму более 45 миллионов долларов.Существенно снизить стоимость хлеба предприятия не могут, так как увеличились расходы за природный газ.Две крупные газораспределительные компании в Грузии в июле подняли тарифы на газ для коммерческих потребителей. Газ тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy подорожал с 1,1 до 1,35 лари за кубический метр, а Socar Georgia Gas - с 1,15 до 1,38 лари за кубометр.Когда в Грузии заработают крупные мельницы?>>"Раньше, до 2000 года, надбавка на себестоимость могла быть лишь 5%, сейчас после либерализации каждый делает, что хочет, и нет единых стандартов ни на вес продукции, ни на стоимость", - отметил он.По прогнозам Долидзе, цены за продукт номер один сохранятся на нынешнем уровне до конца года.В августе 2022 года уровень годовой инфляции в Грузии составил 10,9% при целевом показателе 3%. За год цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 34,2%. Последний раз подорожание хлеба было зафиксировано в мае.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, socar georgia gas, хлеб
Хлеб в Грузии дешевеет?
19:09 23.09.2022 (обновлено: 19:18 23.09.2022)
Цены за продукт номер один сохранятся на нынешнем уровне до конца года, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Некоторые производители хлеба снизили стоимость продукта номер один на 0,1 лари, сообщил председатель Союза производителей хлеба Малхаз Долидзе Sputnik Грузия.
Самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны примерно в один лари. Что касается розничных цен на хлеб, по словам эксперта, наценка в магазинах - 0,3-0,4 лари, а в некоторых торговых объектах 0,5 лари.
"Несколько новых компаний, которые появились на рынке, снизили цены для привлечения потребителей. Мы наблюдаем, что их количество увеличивается ежедневно: если вчера были две пекарни, сегодня - пять-шесть. Но это не массовое снижение", - заявил Долидзе.
По его словам, цена хлеба зависит от стоимости местной и импортной пшеницы и пшеничной муки.
"В прошлом году тонна пшеницы стоила на мировых рынках 500 долларов, сейчас в два раза меньше. Есть неплохой урожай как в странах крупных производителях, так и местный", - сказал Долидзе.
На сегодняшний день мешок муки местного производства стоит 73 лари, а импортной – 71 лари. В прошлом месяце стоил 80 лари.
Главным поставщиком пшеничной муки в Грузию остается Россия - в январе-августе импортировали до 120 тысяч тонн продукции на сумму более 45 миллионов долларов.
Существенно снизить стоимость хлеба предприятия не могут, так как увеличились расходы за природный газ.
Две крупные газораспределительные компании в Грузии в июле подняли тарифы на газ для коммерческих потребителей. Газ тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy подорожал с 1,1 до 1,35 лари за кубический метр, а Socar Georgia Gas - с 1,15 до 1,38 лари за кубометр.
"Раньше, до 2000 года, надбавка на себестоимость могла быть лишь 5%, сейчас после либерализации каждый делает, что хочет, и нет единых стандартов ни на вес продукции, ни на стоимость", - отметил он.
По прогнозам Долидзе, цены за продукт номер один сохранятся на нынешнем уровне до конца года.
В августе 2022 года уровень годовой инфляции в Грузии составил 10,9% при целевом показателе 3%. За год цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 34,2%. Последний раз подорожание хлеба было зафиксировано в мае.