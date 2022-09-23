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Квартиры, машины и оружие - имущество экс-чиновника СГБ Грузии арестовано
Квартиры, машины и оружие - имущество экс-чиновника СГБ Грузии арестовано
Решение принято в рамках расследования дела об отмывании денег 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T22:40+0400
2022-09-23T22:40+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии обнародовала список арестованного имущества бывшего замглавы СГБ Иосифа (Сосо) Гогашвили, его семьи и окружения: 34 земельных участка, 13 машин и оружие.Соответствующее решение суда исполнило антикоррупционное агентство СГБ Грузии в пятницу. Суд принял решение во вторник в рамках расследуемого агентством дела об отмывании денег.Арестованы были 34 земельных участка общей площадью 443,9 гектара в Тбилиси, Кахети, Хони, Марткопи и Бакуриани, четыре квартиры и гостиница в Сигнахи.Также арест наложен на 13 автомобилей, три единицы сельхозтехники, три единицы мототехники и 15 единиц оружия.Для оценки стоимости имущества назначена экспертиза.Против экс-чиновника СГБ Грузии могут завести новое дело>>Гогашвили был замглавы СГБ Грузии в 2015-2018 годы. В заключении Гогашвили находится с 16 июля. Он обвиняется в превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.Обвинение в отмывании денег ему предъявлено не было. Детали дела пока неизвестны, СГБ на данном этапе ограничилось лишь обнародованием информации об арестованном имуществе. Министр: у МВД и СГБ Грузии нет связей с ФСБ>>Семья Гогашвили считает его арест политическим. За день до задержания экс-чиновник написал в соцсети, что у него есть доказательства фальсификации местных выборов 2021 года и он уже ознакомил с материалами представителей дипкорпуса, международных миссий, неправительственных организаций и СМИ.После помещения под арест Гогашвили периодически делает заявления с обвинениями в адрес властей Грузии. Одним из последних было обвинение главы МВД Вахтанга Гомелаури в связях с ФСБ России, а также об оказании Службой госбезопасности давления на судей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, вахтанг гомелаури, тбилиси, кахети, бакуриани, сгб, фсб
Квартиры, машины и оружие - имущество экс-чиновника СГБ Грузии арестовано
22:40 23.09.2022 (обновлено: 22:53 23.09.2022)
Решение принято в рамках расследования дела об отмывании денег
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии обнародовала список арестованного имущества бывшего замглавы СГБ Иосифа (Сосо) Гогашвили, его семьи и окружения: 34 земельных участка, 13 машин и оружие.
Соответствующее решение суда исполнило антикоррупционное агентство СГБ Грузии в пятницу. Суд принял решение во вторник в рамках расследуемого агентством дела об отмывании денег.
Арестованы были 34 земельных участка общей площадью 443,9 гектара в Тбилиси, Кахети, Хони, Марткопи и Бакуриани, четыре квартиры и гостиница в Сигнахи.
Также арест наложен на 13 автомобилей, три единицы сельхозтехники, три единицы мототехники и 15 единиц оружия.
Для оценки стоимости имущества назначена экспертиза.
Гогашвили был замглавы СГБ Грузии в 2015-2018 годы.
В заключении Гогашвили находится с 16 июля. Он обвиняется в превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
Обвинение в отмывании денег ему предъявлено не было. Детали дела пока неизвестны, СГБ на данном этапе ограничилось лишь обнародованием информации об арестованном имуществе.
Семья Гогашвили считает его арест политическим. За день до задержания экс-чиновник написал в соцсети, что у него есть доказательства фальсификации местных выборов 2021 года и он уже ознакомил с материалами представителей дипкорпуса, международных миссий, неправительственных организаций и СМИ.
После помещения под арест Гогашвили периодически делает заявления с обвинениями в адрес властей Грузии. Одним из последних было обвинение главы МВД Вахтанга Гомелаури в связях с ФСБ России, а также об оказании Службой госбезопасности давления на судей.