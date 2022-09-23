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Квартиры, машины и оружие - имущество экс-чиновника СГБ Грузии арестовано

Квартиры, машины и оружие - имущество экс-чиновника СГБ Грузии арестовано

Решение принято в рамках расследования дела об отмывании денег 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T22:40+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии обнародовала список арестованного имущества бывшего замглавы СГБ Иосифа (Сосо) Гогашвили, его семьи и окружения: 34 земельных участка, 13 машин и оружие.Соответствующее решение суда исполнило антикоррупционное агентство СГБ Грузии в пятницу. Суд принял решение во вторник в рамках расследуемого агентством дела об отмывании денег.Арестованы были 34 земельных участка общей площадью 443,9 гектара в Тбилиси, Кахети, Хони, Марткопи и Бакуриани, четыре квартиры и гостиница в Сигнахи.Также арест наложен на 13 автомобилей, три единицы сельхозтехники, три единицы мототехники и 15 единиц оружия.Для оценки стоимости имущества назначена экспертиза.Против экс-чиновника СГБ Грузии могут завести новое дело>>Гогашвили был замглавы СГБ Грузии в 2015-2018 годы. В заключении Гогашвили находится с 16 июля. Он обвиняется в превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.Обвинение в отмывании денег ему предъявлено не было. Детали дела пока неизвестны, СГБ на данном этапе ограничилось лишь обнародованием информации об арестованном имуществе. Министр: у МВД и СГБ Грузии нет связей с ФСБ>>Семья Гогашвили считает его арест политическим. За день до задержания экс-чиновник написал в соцсети, что у него есть доказательства фальсификации местных выборов 2021 года и он уже ознакомил с материалами представителей дипкорпуса, международных миссий, неправительственных организаций и СМИ.После помещения под арест Гогашвили периодически делает заявления с обвинениями в адрес властей Грузии. Одним из последних было обвинение главы МВД Вахтанга Гомелаури в связях с ФСБ России, а также об оказании Службой госбезопасности давления на судей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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