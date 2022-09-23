https://sputnik-georgia.ru/20220923/skolko-neimuschikh-poluchili-rabotu-v-gruzii-gosprogramma-v-tsifrakh--270717012.html

Сколько неимущих получили работу в Грузии? Госпрограмма в цифрах

Сколько неимущих получили работу в Грузии? Госпрограмма в цифрах

Наименьшая часть участников программы выбрала не работу, а курс профессиональной переподготовки 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T18:36+0400

2022-09-23T18:36+0400

2022-09-23T18:36+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Количество граждан со статусом социально незащищенного лица, трудоустроенных на общественные работы в рамках госпрограммы, превысило 23 тысячи, сказал глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили в парламенте.По словам министра, это данные на 20 сентября. Госпрограмма трудоустройства неимущих стартовала 1 марта. Участвовать в ней могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь.После запуска программы более 4,3 тысячи человек легализовали свою неформальную экономическую деятельность, более 3 тысяч человек нашли работу в частном секторе, 600 человек выбрали курс профессиональной переподготовки.По словам министра, главной целью программы является создание временных рабочих мест и содействие интеграции в рынок труда людей, которые долгое времени не были трудоустроены.Участвующие в госпрограмме соцнезащищенные граждане работают дворниками, уборщиками, охранниками. Ежедневно очищаются дворы более 550 детских садов, более 300 скверов и парков, более 160 спортивных площадок.Расчищены и приведены в порядок более тысячи кладбищ, более 200 зданий общественного значения, более 1,5 тысячи километров сточных каналов. Кроме того, более 400 государственных школ и более 530 детских садов наняли соцнезащищенных уборщиками и охранниками.Бизнес в Грузии: число работающих и средние зарплаты>>Участники программы были трудоустроенны и в Национальном лесном агентстве, приняли активное участие в процессе тушения пожара в Боржомском ущелье в конце августа.Азарашвили явился в парламент по инициативе оппозиционной партии "Для Грузии" и ответит на вопросы депутатов в порядке интерпелляции.Программа трудоустройстваПрежде чем включить граждан в программу, специалисты оценивают их знания, навыки и опыт работы.Бенефициаров делят по группам: те, кто давно не работал и их опыт не отвечает требованиям рынка труда; те, кто хочет трудоустроиться вне зависимости от квалификации; те, кто неформально трудоустроен или ведет неформальную экономическую деятельность.В зависимости от того, в какую группу попал бенефициар, ему предлагают либо общественные работы, либо курсы профподготовки, либо легализацию экономической деятельности.Безработица в Грузии снизилась во втором квартале 2022 года>>Программа трудоустройства предлагает соцнезащищенным ежемесячную зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.Социально незащищенные продолжат получать помощь от государства в течение 4 лет, и их статус не будет пересмотрен.По программе с неимущими заключается контракт до конца 2022 года. Участвовать в госпрограмме трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями здоровья.Если получающие пособие граждане откажутся от предложенной в рамках программы работы, через год пройдет проверка их социально-экономического положения. Это не коснется лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.Всего, по данным на 1 августа 2022 года, в Грузии было зарегистрировано 664,3 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,8% всего населения страны.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, тбилиси, минздрав, национальное лесное агентство