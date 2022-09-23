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Вино и все о вине - Грузия провела масштабное мероприятие в Южной Корее

Вино и все о вине - Грузия провела масштабное мероприятие в Южной Корее

Гостей мероприятия познакомили с историей и культурой грузинского вина, а также дали возможность попробовать его 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T18:50+0400

2022-09-23T18:50+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. В Сеуле прошло масштабное мероприятие, посвященное грузинскому вину, - грузинские винодельческие компании ознакомили южнокорейских экспертов в области виноделия, представителей СМИ, импортеров и инфлюенсеров со своей продукцией.Грузинские вина разных наименований представила 21 винодельческая компания, говорится в сообщении Национального агентства вина.Посвященное грузинскому вину мероприятие прошло в столице Южной Кореи именно при поддержке Национального агентства вина. Гостей с историей и культурой грузинского вина ознакомила глава отдела маркетинга и связей с общественностью Агентства Тамар Метревели.Гостям также рассказали о реализованных и запланированных маркетинговых мероприятиях на корейском рынке, которые должны еще больше углубить экономические связи между двумя странами и внести значительный вклад в диверсификацию грузинского винного рынка.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия>>В рамках мероприятия состоялись профессиональный мастер-класс и презентация грузинского вина, сказано в сообщении. По данным агентства, мероприятие подобного масштаба, направленное на привлечение внимания к уникальной истории и культуре грузинского вина и виноделия, прошло в Южной Корее впервые.В 2021 году из Грузии в Южную Корею было экспортировано 84,5 тысячи бутылок вина, а за восемь месяцев 2022 года 43,9 тысячи бутылок.Популяризация грузинского вина и диверсификация рынков является приоритетом правительства страны. На популяризацию грузинского вина на стратегических рынках Национальное агентство вина тратит до 12 миллионов лари ежегодно.Ртвели 2022: обработано 70 тысяч тонн винограда>>Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах: США, Польше, Великобритании, Китае, странах Балтии, Японии и Германии. Грузинское вино было представлено на всех крупных международных выставках и фестивалях по всему миру.С 30 июня по 2 июля 14 грузинских винодельческих компаний приняли участие в выставке Seoul International Wine&Spirit expo в Сеуле, а образцы 24 грузинских производителей вина были представлены на выставке Daejeon International Wine Festival с 26 по 28 августа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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