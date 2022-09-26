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Нагрузка на пропускных пунктах Грузии выросла - что происходит на Ларсе?
Нагрузка на пропускных пунктах Грузии выросла - что происходит на Ларсе?
На границах Грузии в связи с выросшим потоком въезжающих физических лиц и грузов "ведется строгий мониторинг", сказал министр 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T16:12+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Количество грузовых машин и физических лиц, пересекающих границу Грузию в обоих направлениях, выросло, но все под контролем и драматизировать это не стоит, сказал министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на брифинге. Ранее служба доходов Минфина сделала заявление о том, что таможенно-пропускные пункты Грузии перешли на особый режим работы из-за увеличившегося транспортного товаропотока. По его словам, "ведется строгий мониторинг вопроса". На вопрос журналиста, как обстоят дела на единственном сухопутном пункте пропуска на границе с Россией ("Верхний Ларс" - "Казбеги"), впускают ли в Грузию всех прибывающих россиян, министр сказал, что решения принимаются на основе изучения информации. ТПП Грузии перешли на особый режим работы>>"Естественно, таможенный контроль и пограничный контроль осуществляются по правилам, которые установлены, что означает, что на пропускных пунктах идет сбор соответствующей информации, происходит соответствующий анализ и только после этого происходит принятие решение в отношении того или иного лица", - заявил Хуцишвили. При этом министр не стал отвечать на вопрос журналиста касательно статистики пересечения россиянами границы Грузии за последнее время. По его словам, каждое ведомство, которое отвечает за пересечение границы, работает очень активно, "естественно, исходя из возросших потоков с еще большей нагрузкой, чем это было до сих пор". Огромные пробки на грузино-российской границе - что происходит>>В августе через Верхний Ларс в Грузию въехал 189 641 человек, что на 451,8% больше данных за август 2021 года.Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-августе 2022 года выросло на 208,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,2 миллиона. Из них 617,2 тысячи - россияне, что на 467,2 тысячи данных за восемь месяцев 2021 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика
Нагрузка на пропускных пунктах Грузии выросла - что происходит на Ларсе?
16:12 26.09.2022 (обновлено: 16:25 26.09.2022)
На границах Грузии в связи с выросшим потоком въезжающих физических лиц и грузов "ведется строгий мониторинг", сказал министр
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Количество грузовых машин и физических лиц, пересекающих границу Грузию в обоих направлениях, выросло, но все под контролем и драматизировать это не стоит, сказал министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на брифинге.
Ранее служба доходов Минфина сделала заявление о том, что таможенно-пропускные пункты Грузии перешли на особый режим работы из-за увеличившегося транспортного товаропотока.
"Все видят, что выросли потоки, въезды - как грузовое направление, так и физические лица, которые пересекают границу Грузии. В этом направлении ситуация под контролем. Никакой драматической ситуации в связи с пересечением границы нет. Выросло как количество въезжающих, так и количество выезжающих из страны", - сказал Хуцишвили.
По его словам, "ведется строгий мониторинг вопроса".
На вопрос журналиста, как обстоят дела на единственном сухопутном пункте пропуска на границе с Россией ("Верхний Ларс" - "Казбеги"), впускают ли в Грузию всех прибывающих россиян, министр сказал, что решения принимаются на основе изучения информации.
"Естественно, таможенный контроль и пограничный контроль осуществляются по правилам, которые установлены, что означает, что на пропускных пунктах идет сбор соответствующей информации, происходит соответствующий анализ и только после этого происходит принятие решение в отношении того или иного лица", - заявил Хуцишвили.
При этом министр не стал отвечать на вопрос журналиста касательно статистики пересечения россиянами границы Грузии за последнее время.
По его словам, каждое ведомство, которое отвечает за пересечение границы, работает очень активно, "естественно, исходя из возросших потоков с еще большей нагрузкой, чем это было до сих пор".
В августе через Верхний Ларс в Грузию въехал 189 641 человек, что на 451,8% больше данных за август 2021 года.
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-августе 2022 года выросло на 208,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,2 миллиона. Из них 617,2 тысячи - россияне, что на 467,2 тысячи данных за восемь месяцев 2021 года.