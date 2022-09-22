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Мдинарадзе: в "Нацдвижении" идет борьба за деньги и влияние
Мдинарадзе: в "Нацдвижении" идет борьба за деньги и влияние
В "Грузинской мечте" считают, что экс-министр обороны Давид Кезерашвили пытается получить больше власти в главной оппозиционной партии 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T20:43+0400
2022-09-22T20:43+0400
2022-09-22T20:43+0400
политика
грузия
новости
давид кезерашвили
леван хабеишвили
мамука мдинарадзе
грузинская мечта
единое нацдвижение
ника мелия
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" слабеет из-за внутренних клановых разборок, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.Председатель "Нацдвижения" Ника Мелия стал объектом критики со стороны авторитетных представителей партии, депутатов Левана Хабеишвили и Давида Киркитадзе. Им не понравились слова Мелия о том, что экс-министру обороны Грузии, основателю оппозиционного телеканала "Формула" Давиду Кезерашвили следует держаться подальше от оппозиции и в целом от грузинской политической жизни.Речь идет в том числе о деньгах, "присвоенных после войны", на которые часть оппозиции проводить акции протеста, подчеркнул Мдинарадзе.По словам председателя парламентской фракции "Грузинская мечта", он не может говорить о деталях внутреннего противостояния, но факт, что борьба идет за финансы и внутреннее влияние."Они слабеют из-за клановых разборок… То, что оппозиция слабая - это плохо для страны, но то, что "Нацдвижение", то есть радикалы и враги страны слабые – это очень хорошо", - подчеркнул Мдинарадзе.Мдинарадзе также отметил, что "Мелия позитивно прогрессирует в логике, поскольку убедился, что Кезерашвили является олигархом".Мордобой и балаган - депутат от "Грузинской мечты" о главной оппозиционной партии>>В стране не прекращаются споры о том, что же все-таки является олигархом. Главные оппоненты властей называют единственным олигархом в Грузии основателя "Грузинской мечты", экс-премьера Бидзину Иванишвили и даже требуют применения к нему международных санкций.В "Грузинской мечте" категорически отрицают вмешательство Иванишвили в политическую жизнь страны, напоминая о том, что он ушел из политики еще в январе 2021 года.При этом представители правящей партии называют олигархами оппозиционеров - лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении основателя "Единого национального движения", экс-президента Михаила Саакашвили и Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.Действия оппозиции повышают рейтинг "Грузинской мечты">>Мелия и его сторонники осознают, что Саакашвили и Кезерашвили мешают развитию "Единого национального движения", заявил, в свою очередь, вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе. Поэтому, по его словам, Мелия пытается взять в руки лидерство в партии и стать тем, кто реально принимает решения."Пока это у него не получается или делает это очень слабо. Внутри партии есть конфликт и гораздо большее разрушилось, нежели наладилось… Видно, что в партии большой беспорядок, что менее интересно для нас", - отметил Талаквадзе.Остальное, по словам вице-спикер, покажут парламентские выборы, которые пройдут в стране 2024 году."У общества будет хорошая возможность проводить из оппозиции безответственные партии и проголосовать за такие партии, которые уважают выбор граждан и не запоминаются обществу своим бойкотом", - отметил Талаквадзе.Оппозиция препятствует деполяризации – депутат от "Грузинской мечты">>О серьезном противостоянии в "Нацдвижении" накануне заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. По его словам, Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили.Кобахидзе заявил, что, согласно имеющейся у него информации, Мелия выразил недовольство этим фактом, а Кезерашвили, в свою очередь, сказал Мелия, что он является лишь формальным председателем партии.Кобахидзе не исключает, что Кезерашвили пытается получить больше власти в "Едином национальном движении".Последние события прокомментировал и Леван Хабеишвили. Он назвал неправильным то, что сказал Мелия, и отметил, что "искренне сожалеет". При этом он назвал Кезерашвили жертвой политического преследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, давид кезерашвили, леван хабеишвили, мамука мдинарадзе, грузинская мечта, единое нацдвижение, ника мелия
политика, грузия, новости, давид кезерашвили, леван хабеишвили, мамука мдинарадзе, грузинская мечта, единое нацдвижение, ника мелия
Мдинарадзе: в "Нацдвижении" идет борьба за деньги и влияние
В "Грузинской мечте" считают, что экс-министр обороны Давид Кезерашвили пытается получить больше власти в главной оппозиционной партии
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" слабеет из-за внутренних клановых разборок, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Председатель "Нацдвижения" Ника Мелия стал объектом критики со стороны авторитетных представителей партии, депутатов Левана Хабеишвили и Давида Киркитадзе. Им не понравились слова Мелия о том, что экс-министру обороны Грузии, основателю оппозиционного телеканала "Формула" Давиду Кезерашвили следует держаться подальше от оппозиции и в целом от грузинской политической жизни.
"Мы знаем, что борьба между кланами в "Национальном движении" не является новостью. Это борьба уже давно началась и касается в том числе того, в чьем распоряжении будут украденные в свое время "Национальным движением" огромные финансы", - заявил Мдинарадзе.
Речь идет в том числе о деньгах, "присвоенных после войны", на которые часть оппозиции проводить акции протеста, подчеркнул Мдинарадзе.
По словам председателя парламентской фракции "Грузинская мечта", он не может говорить о деталях внутреннего противостояния, но факт, что борьба идет за финансы и внутреннее влияние.
"Они слабеют из-за клановых разборок… То, что оппозиция слабая - это плохо для страны, но то, что "Нацдвижение", то есть радикалы и враги страны слабые – это очень хорошо", - подчеркнул Мдинарадзе.
Мдинарадзе также отметил, что "Мелия позитивно прогрессирует в логике, поскольку убедился, что Кезерашвили является олигархом".
В стране не прекращаются споры о том, что же все-таки является олигархом. Главные оппоненты властей называют единственным олигархом в Грузии основателя "Грузинской мечты", экс-премьера Бидзину Иванишвили и даже требуют применения к нему международных санкций.
В "Грузинской мечте" категорически отрицают вмешательство Иванишвили в политическую жизнь страны, напоминая о том, что он ушел из политики еще в январе 2021 года.
При этом представители правящей партии называют олигархами оппозиционеров - лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении основателя "Единого национального движения", экс-президента Михаила Саакашвили и Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.
Мелия и его сторонники осознают, что Саакашвили и Кезерашвили мешают развитию "Единого национального движения", заявил, в свою очередь, вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе. Поэтому, по его словам, Мелия пытается взять в руки лидерство в партии и стать тем, кто реально принимает решения.
"Пока это у него не получается или делает это очень слабо. Внутри партии есть конфликт и гораздо большее разрушилось, нежели наладилось… Видно, что в партии большой беспорядок, что менее интересно для нас", - отметил Талаквадзе.
Остальное, по словам вице-спикер, покажут парламентские выборы, которые пройдут в стране 2024 году.
"У общества будет хорошая возможность проводить из оппозиции безответственные партии и проголосовать за такие партии, которые уважают выбор граждан и не запоминаются обществу своим бойкотом", - отметил Талаквадзе.
О серьезном противостоянии в "Нацдвижении" накануне заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. По его словам, Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили.
Кобахидзе заявил, что, согласно имеющейся у него информации, Мелия выразил недовольство этим фактом, а Кезерашвили, в свою очередь, сказал Мелия, что он является лишь формальным председателем партии.
Кобахидзе не исключает, что Кезерашвили пытается получить больше власти в "Едином национальном движении".
Последние события прокомментировал и Леван Хабеишвили. Он назвал неправильным то, что сказал Мелия, и отметил, что "искренне сожалеет". При этом он назвал Кезерашвили жертвой политического преследования.