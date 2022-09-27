https://sputnik-georgia.ru/20220927/lider-gruzinskoy-mechty-nazval-glavnoe-uslovie-dlya-kandidatov-v-narodnye-zaschitniki-270824520.html

Лидер "Грузинской мечты" назвал главное условие для кандидатов в Народные защитники

Лидер "Грузинской мечты" назвал главное условие для кандидатов в Народные защитники

Все желающие стать Народным защитником Грузии кандидаты смогут подать заявку до 29 сентября 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T23:03+0400

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грузия

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грузинская мечта

ираклий кобахидзе

народный защитник грузии

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Любой кандидат в Народные защитники может быть представлен парламенту только после прохождения процедуры, установленной законодательным органом, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Ряд НПО представили на пост Народного защитника трех своих кандидатов - Нази Джанезашвили, Георгий Бурджанадзе и Ана Абашидзе. Известно, что они подадут заявки в парламент до 29 сентября.В то же время глава "Грузинской мечты" отметил, что любой из представленных НПО кандидатов может пройти конкурс и быть выдвинутым фракцией или политической группой.Согласно правилам отбора, все желающие стать Народным защитником Грузии кандидаты смогут подать заявку до 29 сентября.После чего к их оценке приступит комиссия из 9 человек, куда вошли представители различных НПО. Комиссия будет оценивать кандидатов с точки зрения соответствия следующим критериям: добросовестность и высокая репутация, непредвзятость и независимость, профессиональные знания и практический опыт в сфере защиты прав человека.Кто будет оценивать кандидатов в Народные защитники Грузии? >>Каждый кандидат по каждому критерию получит баллы от нуля до 10. Оценка будет проходить на основании представленных документов без собеседования. Процесс оценки завершится к 13 октября.После чего полномочные субъекты парламента (фракции, политические группы и независимые депутаты) до 21 октября представят из получивших оценку кандидатов одного или более человек для одобрения парламенту. Всего должно быть представлено не менее семи кандидатов.Страсти вокруг нового Народного защитника Грузии – все "за" и "против" >>Их кандидатуры будут рассмотрены на пленарном заседании, после чего начнется голосование. Для того, чтобы стать Народным защитником, кандидат должен получить наибольшее количество голосов, но не менее 90 голосов.Народный защитник Грузии будет избран на шесть лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, народный защитник грузии