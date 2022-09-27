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Пешком из России в Грузию – КПП "Верхний Ларс" можно пересекать без транспорта
Пешком из России в Грузию – КПП "Верхний Ларс" можно пересекать без транспорта
В последние дни на грузино-российской границе многокилометровые очереди 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T13:57+0400
2022-09-27T13:57+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Управление МВД России по Северной Осетии официально разрешило пеший переход через грузино-российскую границу. Почему Грузия не закрывает границу с Россией? Ответ лидера "Грузинской мечты">>В последние дни, после объявления частичной мобилизации в РФ, на грузино-российской границе многокилометровые очереди – пропуска ожидают около 5 тысяч автомобилей.Кроме того, на КПП "Верхний Ларс" в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата, добавило ведомство. Поток россиян в Грузию вырос вдвое за последние дни>>Ранее служба доходов Минфина Грузии заявила, что все таможенно-пропускные пункты Грузии перешли на особый режим работы из-за увеличившегося транспортного товаропотока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, северная осетия, грузинская мечта, мвд россии
Пешком из России в Грузию – КПП "Верхний Ларс" можно пересекать без транспорта
13:57 27.09.2022 (обновлено: 14:06 27.09.2022)
В последние дни на грузино-российской границе многокилометровые очереди
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Управление МВД России по Северной Осетии официально разрешило пеший переход через грузино-российскую границу.
В последние дни, после объявления частичной мобилизации в РФ, на грузино-российской границе многокилометровые очереди – пропуска ожидают около 5 тысяч автомобилей.
"Приток легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает, <...> что требует принятия дополнительных мер", – говорится в сообщении
ведомства, опубликованном во вторник.
Кроме того, на КПП "Верхний Ларс" в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата, добавило ведомство.
Ранее служба доходов Минфина Грузии заявила, что все таможенно-пропускные пункты Грузии перешли на особый режим работы из-за увеличившегося транспортного товаропотока.