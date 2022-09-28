https://sputnik-georgia.ru/20220928/darakhvelidze-aktsiya-bliz-granitsy-s-rossiey---dopolnitelnyy-vyzov-dlya-politsii-270845698.html

Дарахвелидзе: акция близ границы с Россией - дополнительный вызов для полиции

Дарахвелидзе: акция близ границы с Россией - дополнительный вызов для полиции

Оппозиционеры опротестовывают увеличившееся количество въезжающих в Грузию россиян 28.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-28T17:12+0400

2022-09-28T17:12+0400

2022-09-28T17:16+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен - Sputnik. Участники акции протеста близ границы Грузии с Россией должны действовать в рамках закона, заявил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе журналистам.Акцию неподалеку от ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" проводят члены оппозиционной партии "Дроа". Оппозиционеры опротестовывают увеличившееся количество въезжающих в Грузию россиян, что, по их мнению, представляет опасность для страны. МВД настаивает на том, что ситуация под контролем - всех въезжающих проверяют и стянуты дополнительные полицейские группы.Он также отметил важность соблюдения участниками акции закона."На любом собрании, манифестации или во время другой активности они должны соблюдать требования закона и не выходить за рамки права на собрания и выражение. Естественно, МВД Грузии примет все меры для обеспечения защиты безопасности всех лиц", - сказал Дарахвелидзе.Между тем сами митингующие выражают недовольство тем, что полиция не позволила им проводить акцию в непосредственной близости от погранично-пропускного пункта. Действия полиции они расценили как нарушение права граждан Грузии на собрания, манифестации и выражение.МВД Грузии рассказало о причинах пробок на границах>>Что касается количества прибывающих в Грузию россиян, оно увеличилось почти вдвое после объявления в России частичной мобилизации (21 сентября). "Если в течение дня стандартно в страну въезжали 5-6 тысяч граждан России, то в последний период число въезжающих людей выросло на 40-45 процентов", - сказал Дарахвелидзе.По его словам, МВД действует с учетом анализа рисков и вызовов."В частности, проводится изучение каждого человека, удовлетворяет ли он требованиям закона, а также есть ли информация о том или ином лице, что он может представлять угрозу для государственной безопасности. Им, естественно, отказывают в пересечении границы", - сказал Дарахвелидзе.Около 80 тысяч граждан России въехали в Грузию за десять дней>>С 17 по 26 сентября в Грузию через разные пропускные пункты въехали 78 742 гражданина России. Пик прибытия россиян в Грузию пришелся на период с 23 по 26 сентября - 40 548 человек. Для сравнения за весь август россияне въехали в Грузию 260 810 раз.

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