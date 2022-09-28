https://sputnik-georgia.ru/20220928/kobakhidze-s-oslableniem-natsdvizheniya-usilitsya-politicheskaya-sistema-v-gruzii-270826968.html

Кобахидзе: с ослаблением "Нацдвижения" усилится политическая система в Грузии

Кобахидзе: с ослаблением "Нацдвижения" усилится политическая система в Грузии

В "Нацдвижении" есть внутренние течения, есть множество интересов и есть интересы олигархов, считает лидер правящей партии 28.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-28T07:01+0400

2022-09-28T07:01+0400

2022-09-28T08:09+0400

грузия

политика

новости

давид кезерашвили

ника мелия

михаил саакашвили

грузинская мечта

единое нацдвижение

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Чем больше крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" ослабиться, тем здоровее станет политическая система, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Проблемы в партии стали активно обсуждать после заявления лидера ЕНД Ники Мелия о том, что экс-министру обороны, основателю оппозиционного телеканала "Формула" Давиду Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Мелия добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи".По его словам, в последние дни особенно проявились интересы одного из олигархов - Давида Кезерашвили, также есть интересы второго олигарха – Михаила Саакашвили, которые проявляются отдельно."Есть противостояние этих интересов, что очень хорошо. Это будет способствовать оздоровлению политической системы – чем слабее "Нацдвижение", тем сильнее политическая система в Грузии и тем более низкое качество поляризации", - заявил Кобахидзе."Моральное разложение и политический кризис" – оппозиционер о ситуации в "Нацдвижении" >>Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является основателем "Нацдвижения". Формально он никак не связан с ней, так как уже давно не является гражданином Грузии. Многие годы, будучи за границей, Саакашвили был идейным вдохновителем партии. Год назад экс-президент вернулся на родину и с тех пор находится в заключении.Что касается Кезерашвили, на родину возвращаться он не спешит и находится во внутригосударственном розыске. Лидеры правящей партии в один голос заявляют, что он финансирует грузинских оппозиционеров за счет награбленных в свое время денег.По его словам, все это показывает, что деолигархизация является главным вызовом Грузии и отстранение олигархов от политического процесса является тем, чего мы должны достичь."В этом плане рекомендация ЕС очень важна", - подчеркнул Кобахидзе.Деолигархизация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Правящая партия уже заявила, что намерена взять украинский закон о деолигархизации и перевести его, внеся незначительные корректировки.Мелия vs Кезерашвили – кто не вписывается в новые правила игры в ЕНД? >>Ситуация в партии обострилась после того, как Ника Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", а именно – депутата Левана Хабеишвили, считают в партии "Грузинская мечта". В ответ Кезерашвили якобы назвал Мелия лишь "формальным председателем партии".Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали его же однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, давид кезерашвили, ника мелия, михаил саакашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение, ираклий кобахидзе