https://sputnik-georgia.ru/20220929/deputat-kezerashvili-podtverdil-chto-on-oligarkh-270888186.html

Депутат: Кезерашвили подтвердил, что он олигарх

Депутат: Кезерашвили подтвердил, что он олигарх

В оппозиционной партии "Единое национальное движение" воздержались комментировать заявление Кезерашвили 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T21:31+0400

2022-09-29T21:31+0400

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грузия

политика

новости

давид кезерашвили

ника мелия

грузинская мечта

единое нацдвижение

хатия деканоидзе

анри оханашвили

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии, основатель оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили своим заявлением признал, что является олигархом, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили.Ранее Кезерашвили написал в соцсети, что партийная политика его не интересует и что он никогда не вмешивался и не намерен вмешиваться в определение повестки дня отдельных оппозиционных партий. При этом он отметил, что не откажется от общей борьбы с властями и продолжит поддерживать гражданский сектор и СМИ.Деолигархизация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Правящая партия уже заявила, что намерена взять украинский закон о деолигархизации и перевести его, внеся незначительные корректировки.По словам Оханашвили, своим признанием и заявлением Кезерашвили удовлетворил всем тем компонентам украинской модели, согласно которой лица оцениваются как олигархи."Большего признания, наверно, никто не пожелал бы… Это подтвердил он сам, и это подтвердило все представительство "Национального движения", - отметил он."Грузинская мечта" поможет "Нацдвижению" в деолигархизации – депутат >>Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Мелия добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи".По словам Оханашвили, члены "Нацдвижения" сами раскрыли карты в связи с Кезерашвили и укрепили позицию правящей команды."Например, Мелия упомянул, что не хочет сотрудничать с олигархами. Он практически прямо намекнул на Кезерашвили. Вскоре после этого заявления все те лица из "Нацдвижения", которые, как видно, прямо финансируются им, вышли и начали говорить о Кезерашвили. Сами раскрыли карты", - отметил депутат."Нацдвижение" исчезнет с радаров к будущим выборам в Грузии – депутат >>Если можно было предположить, что здесь имелся в виду Кезерашвили, то сами вышли и запросто расшифровались, начав его защищать, что этот человек не является олигархом, отметил Оханашвили."Эти люди дошли до такого абсурда, что прикрывают, чтобы Кезерашвили как-то не был оценен олигархом. Но факт, что он сам подтверждает, что является олигархом", - отметил депутат.Между тем, в оппозиционной партии "Единое национальное движение" воздержались комментировать заявление Кезерашвили. По словам депутата от ЕНД Хатии Деканоидзе, любой комментарий с ее стороны еще больше усугубит ситуацию.Ситуация в партии обострилась после того, как Ника Мелия выразил недовольство в связи с тем, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", а именно – депутата Левана Хабеишвили, считают в партии "Грузинская мечта". В ответ Кезерашвили якобы назвал Мелия лишь "формальным председателем партии".Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали его же однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.Основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили нет в Грузии. Он находится во внутригосударственном розыске. Лидеры правящей партии в один голос заявляют, что он финансирует грузинских оппозиционеров за счет награбленных в свое время денег.

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грузия, политика, новости, давид кезерашвили, ника мелия, грузинская мечта, единое нацдвижение, хатия деканоидзе, анри оханашвили