https://sputnik-georgia.ru/20220929/deputat-kezerashvili-podtverdil-chto-on-oligarkh-270888186.html
Депутат: Кезерашвили подтвердил, что он олигарх
Депутат: Кезерашвили подтвердил, что он олигарх
В оппозиционной партии "Единое национальное движение" воздержались комментировать заявление Кезерашвили 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T21:31+0400
2022-09-29T21:31+0400
2022-09-29T21:42+0400
грузия
политика
новости
давид кезерашвили
ника мелия
грузинская мечта
единое нацдвижение
хатия деканоидзе
анри оханашвили
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии, основатель оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили своим заявлением признал, что является олигархом, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили.Ранее Кезерашвили написал в соцсети, что партийная политика его не интересует и что он никогда не вмешивался и не намерен вмешиваться в определение повестки дня отдельных оппозиционных партий. При этом он отметил, что не откажется от общей борьбы с властями и продолжит поддерживать гражданский сектор и СМИ.Деолигархизация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Правящая партия уже заявила, что намерена взять украинский закон о деолигархизации и перевести его, внеся незначительные корректировки.По словам Оханашвили, своим признанием и заявлением Кезерашвили удовлетворил всем тем компонентам украинской модели, согласно которой лица оцениваются как олигархи."Большего признания, наверно, никто не пожелал бы… Это подтвердил он сам, и это подтвердило все представительство "Национального движения", - отметил он."Грузинская мечта" поможет "Нацдвижению" в деолигархизации – депутат >>Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Мелия добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи".По словам Оханашвили, члены "Нацдвижения" сами раскрыли карты в связи с Кезерашвили и укрепили позицию правящей команды."Например, Мелия упомянул, что не хочет сотрудничать с олигархами. Он практически прямо намекнул на Кезерашвили. Вскоре после этого заявления все те лица из "Нацдвижения", которые, как видно, прямо финансируются им, вышли и начали говорить о Кезерашвили. Сами раскрыли карты", - отметил депутат."Нацдвижение" исчезнет с радаров к будущим выборам в Грузии – депутат >>Если можно было предположить, что здесь имелся в виду Кезерашвили, то сами вышли и запросто расшифровались, начав его защищать, что этот человек не является олигархом, отметил Оханашвили."Эти люди дошли до такого абсурда, что прикрывают, чтобы Кезерашвили как-то не был оценен олигархом. Но факт, что он сам подтверждает, что является олигархом", - отметил депутат.Между тем, в оппозиционной партии "Единое национальное движение" воздержались комментировать заявление Кезерашвили. По словам депутата от ЕНД Хатии Деканоидзе, любой комментарий с ее стороны еще больше усугубит ситуацию.Ситуация в партии обострилась после того, как Ника Мелия выразил недовольство в связи с тем, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", а именно – депутата Левана Хабеишвили, считают в партии "Грузинская мечта". В ответ Кезерашвили якобы назвал Мелия лишь "формальным председателем партии".Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали его же однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.Основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили нет в Грузии. Он находится во внутригосударственном розыске. Лидеры правящей партии в один голос заявляют, что он финансирует грузинских оппозиционеров за счет награбленных в свое время денег.
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грузия, политика, новости, давид кезерашвили, ника мелия, грузинская мечта, единое нацдвижение, хатия деканоидзе, анри оханашвили
грузия, политика, новости, давид кезерашвили, ника мелия, грузинская мечта, единое нацдвижение, хатия деканоидзе, анри оханашвили
Депутат: Кезерашвили подтвердил, что он олигарх
21:31 29.09.2022 (обновлено: 21:42 29.09.2022)
В оппозиционной партии "Единое национальное движение" воздержались комментировать заявление Кезерашвили
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии, основатель оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили своим заявлением признал, что является олигархом, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили.
Ранее Кезерашвили написал в соцсети, что партийная политика его не интересует и что он никогда не вмешивался и не намерен вмешиваться в определение повестки дня отдельных оппозиционных партий. При этом он отметил, что не откажется от общей борьбы с властями и продолжит поддерживать гражданский сектор и СМИ.
"Этим заявлением Кезерашвили сам же подтвердил, что погружен в политическое пространство, в политическую жизнь. Он воздействует на конкретные оппозиционные политические группы, и контролируемый им телеканал является политическим телеканалом. Он подтверждает все это и то, что является олигархом", - заявил Оханашвили журналистам.
Деолигархизация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Правящая партия уже заявила, что намерена взять украинский закон о деолигархизации и перевести его, внеся незначительные корректировки.
По словам Оханашвили, своим признанием и заявлением Кезерашвили удовлетворил всем тем компонентам украинской модели, согласно которой лица оцениваются как олигархи.
"Большего признания, наверно, никто не пожелал бы… Это подтвердил он сам, и это подтвердило все представительство "Национального движения", - отметил он.
Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Мелия добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи".
По словам Оханашвили, члены "Нацдвижения" сами раскрыли карты в связи с Кезерашвили и укрепили позицию правящей команды.
"Например, Мелия упомянул, что не хочет сотрудничать с олигархами. Он практически прямо намекнул на Кезерашвили. Вскоре после этого заявления все те лица из "Нацдвижения", которые, как видно, прямо финансируются им, вышли и начали говорить о Кезерашвили. Сами раскрыли карты", - отметил депутат.
Если можно было предположить, что здесь имелся в виду Кезерашвили, то сами вышли и запросто расшифровались, начав его защищать, что этот человек не является олигархом, отметил Оханашвили.
"Эти люди дошли до такого абсурда, что прикрывают, чтобы Кезерашвили как-то не был оценен олигархом. Но факт, что он сам подтверждает, что является олигархом", - отметил депутат.
Между тем, в оппозиционной партии "Единое национальное движение" воздержались комментировать заявление Кезерашвили. По словам депутата от ЕНД Хатии Деканоидзе, любой комментарий с ее стороны еще больше усугубит ситуацию.
"Я воздержусь от всяких внутриоппозиционных заявлений. Думаю, что подобные заявления и обострения еще больше навредят общей цели", - заявила Деканоидзе журналистам.
Ситуация в партии обострилась после того, как Ника Мелия выразил недовольство в связи с тем, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", а именно – депутата Левана Хабеишвили, считают в партии "Грузинская мечта". В ответ Кезерашвили якобы назвал Мелия лишь "формальным председателем партии".
Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали его же однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.
Основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили нет в Грузии. Он находится во внутригосударственном розыске. Лидеры правящей партии в один голос заявляют, что он финансирует грузинских оппозиционеров за счет награбленных в свое время денег.