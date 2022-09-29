https://sputnik-georgia.ru/20220929/prodolzhit-li-snizhatsya-tsena-na-benzin-v-gruzii-270868984.html

Продолжит ли снижаться цена на бензин в Грузии?

Продолжит ли снижаться цена на бензин в Грузии?

Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте 2022 года 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T14:00+0400

2022-09-29T14:00+0400

2022-09-29T14:00+0400

бензин

грузия

экономика

новости

ираклий леквинадзе

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Стоимость автомобильного топлива в Грузии на фоне сокращения мировых цен на нефтепродукты и укрепления национальной валюты заметно сократилась в конце сентября – тенденция продолжится и в следующем месяце, заявил руководитель Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте 2022 года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,3 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (1,4 доллара).По его словам, стоимость самого востребованного типа топлива – регуляр на крупных АЗС колеблется в районе 3,15-3,40 лари за литр, а на мелких заправках от 2,88-3,00 лари за литр, что является существенной разницей, и у водителей есть выбор.По данным на сентябрь, 40% топлива поступило в Грузию из России, около 30% – из Румынии. Кроме того, топливо в страну поступает из Болгарии, Азербайджана и небольшая часть из Туркменистана. Учитывая риски в регионе, по мнению экспертов, сейчас главное сохранить ценовую стабильность.Россия поставляет в Грузию самое дешевое топливо, но цены не снижаются - кто виноват? >>>"Инфляция, которая была у нас очень высокой в начале года, более 13%, в дальнейшем уже начнет снижаться и дойдет до прогнозного уровня второго квартала 2023 года, который составляет 3%", – заявил эксперт по экономическим вопросам Георгий Цуцкиридзе.В августе значительно уменьшалась доля бензина в годовой инфляции, что отразилось на снижении цен на другие товары и услуги. В Минфине поясняют, что внешние и внутренние факторы приведут к снижению цен и на другие товары.Ожидается, что Национальное агентство конкуренции опубликует результаты исследования цен на топливо в Грузии в конце года. Агентство должно ответить на вопрос, почему снижение цены на топливо на международном рынке, укрепление обменного курса и удешевление импорта топлива не отражались на местном рынке до августа, т. е. до начала тенденции снижения цен.В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 3,59-3,67 лари за литр, регуляр – 3,19-3,38 лари за литр, супер – 3,89-4,15 лари за литр, евро дизель – 4,07-4,29 лари за литр, дизель – 3,75-4,07 лари за литр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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бензин, грузия, экономика, новости, ираклий леквинадзе