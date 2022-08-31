https://sputnik-georgia.ru/20220831/neftyanaya-igla-v-istoschennom-tele-gruzinskogo-biznesa-269922683.html

"Нефтяная игла" в истощенном теле грузинского бизнеса

"Нефтяная игла" в истощенном теле грузинского бизнеса

Нефть обычно сравнивают с иглой, имея в виду добывающие страны. Но, как подозревает колумнист Sputnik, извлечением легкой прибыли не пренебрегают и импортеры... 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T10:02+0400

2022-08-31T10:02+0400

2022-08-31T10:02+0400

грузия

экономика

цены на топливо

бензин

ника шенгелия

сосо цинцадзе

россия

румыния

колумнисты

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Аналитик Демур Гиорхелидзе еще в начале августа критически заметил, что уровень цен на топливо в Грузии отражает интересы крупнейших импортеров, которых опекает власть. При отсутствие регуляций, конкурентного и антимонопольного законодательства, добавляет он, нетрудно "снимать" большие деньги и успешно обдирать людей.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте 2022 года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%. Его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,4 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,5 доллара).Практически ни одна из отраслей хозяйствования не обходится сегодня без топлива. А транспортные расходы напрямую влияют на себестоимость потребительских товаров. Что особенно принципиально, на транспортировку приходится весомая часть цены на основные виды продовольствия, которые принято считать продуктами первой необходимости. Высокий уровень этих цен даже на товары местного производства, не связанные с мировой продовольственной конъюнктурой, преимущественно обусловлен именно дороговизной энергоресурсов и транспортировки.Образно говоря, автозаправочная станция – это не керосиновая лавка в старом квартале, куда родители часто посылали в детстве представителей моего поколения. Цены на бензин и дизтопливо, броско высвечивающиеся перед каждой АЗС, наглядно отражают положение дел во всей экономике. Причем в распоряжении государства имеется немало рычагов влияния на них, таких, как, скажем, налоги, акцизы, льготы и др. Однако сами по себе они мало что значат. Важно уметь эффективно и комплексно их использовать, умело подстраивая под рыночные законы.Теоретически в результате конкуренции рынок сам формирует оптимальную цену на товар. Собственно, это наиболее сильная его сторона. Но часто теоретические принципы на практике должного эффекта не дают. Хотя бы потому, что, скажем, администрирование в сфере формирования цен на топливо начинается еще в момент добычи нефти. К тому же, цена очень часто меняется в зависимости от сопутствующего политического фона.Когда в Грузии подешевеет бензин – ответ эксперта >>Что касается Грузии, рассчитывать в условиях ее компактной экономики на то, что фактор конкуренции сработает сам по себе, по меньшей мере, наивно. Как наивно воспринимается и нередко фигурирующая в прессе оценка бизнеса как "добросовестного" или "недобросовестного". Не в обиду кому-то будет сказано, но мерить бизнес нравственными категориями – занятие совершенно неблагодарное. Как бы цинично это ни прозвучало, но нравственный аспект плохо соответствует его рыночной природе. И факты лишний раз это подтверждают.Так, после начала российско-украинского конфликта бензин и дизтопливо в Грузии подорожали почти на лари. Далеко ходить за объяснением не понадобилось – мировой рост цен на нефть. А вот дальше конъюнктура стала складываться для нашей страны на удивление благоприятно: нефть подешевела и даже опустилась ниже прежнего уровня, а лари на глазах окреп на 60 пунктов. Что же в итоге? А ничего. Цена на топливо столь же "на удивление благоприятно" не менялась. А когда с конца июля по середину августа опустилась, наконец, на… 10 тетри (!), импортеры едва ли не стали требовать, чтобы потребители испытывали к ним чувство благодарности.Премьер Грузии: цены на топливо в стране снижаются >>Потому регуляции на топливном рынке необходимы, и важно постоянно и строго следить за соблюдением принципов конкуренции. В этом плане решающая роль отводится Национальному агентству по конкуренции. Если просмотреть старые номера газет, премьер уже поручал агентству разобраться в ситуации. Был даже оговорен конкретный срок – две недели. Прошло три месяца, возмущается политолог Сосо Цинцадзе, а кто-нибудь рассказал общественности, что в результате удалось выяснить.Более того, недавно премьер вновь сослался на это агентство, сообщив, что оно по его поручению проверит, нет ли перегибов с ценами на топливо и не нарушаются ли условия конкуренции. Сразу заметим, что судя по процессам на мировом топливном рынке и по элементарной логике, они нарушаются и довольно грубо. Вопрос в том, кем, намеренно или по недосмотру и какие следует принять меры? Между тем, Агентство конкуренции в своем отчете отметило, что с начала года наибольший объем автомобильного топлива был импортирован в Грузию из России – 40,8%.Всего с января по июль в Грузию было импортировано 810 320 тысяч литров бензина и дизеля. В отчетный период топливо завезли в Грузию 40 компаний, при этом доля трех самых крупных компаний в импорте составила 60,88%, а доля бензина в общем импорте топлива – 56,1%.Цена на бензин в Грузии увеличена искусственно – эксперт >>В отчете отдельно приведены данные на апрель-июль. В этот период на российское топливо приходилось 64-65% всего импорта. Другим же крупным поставщиком на грузинский рынок является Румыния. В период с июня по июль 85-90% ввезенного в Грузию топлива пришлось на Россию и Румынию.По данным Агентства, импортированное из России топливо отличается значительно низкой себестоимостью по сравнению с топливом из Румынии.Однако от прямых ответов агентство опять ушло, просто обнадеживающе заверив, что цена снизится еще на 10-20 тетри.Будь это так, правительство и потребители могли бы и смолчать – хоть какой-то толк от вмешательства руководства. Возможно, забыли бы и о том, что несоответствие общей тенденции все равно налицо и цены на бензин в Грузии так и не вернулись на первоначальный уровень. Даже в случае выполнения обещаний разница получалась значительной. Но в последние дни курс лари, к несчастью, устремился вниз. Последние прогнозы не особенно утешительные, и как предсказывает президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия, начавшейся процесс удешевления топлива остановится.По мнению эксперта, в Грузии разница между себестоимостью автомобильного топлива и ее ценой на автозаправочных станциях очень большая, надбавка минимум 1 лари.По его словам, власти бездействуют, когда надеются на обещания импортеров снизить стоимость топлива. "Это так не происходит", – сказал эксперт, призвав экономическую команду правительства создать специальную структуру, которая будет работать над этим вопросом.Как уже было подчеркнуто, мораль является не лучшим оценочным критерием для бизнеса. Однако высокая нравственность – важнейшее и обязательное требование к руководителям и работникам контролирующих органов. В свое время, после создания, – заявил Демур Гиорхелидзе Sputnik Грузия, – агентство по конкуренции наложило на фирмы, завозящие топливо, выплату 50-миллионного штрафа. И чем же, вы думаете, все закончилось? Начальника агентства поспешно сняли с работы, а про штраф, понятно, забыли.Зачем же, спросите вы, держать и, что не менее важно, содержать в стране службу, высокооплачиваемые сотрудники которой ничем не занимаются? Впрочем, кто знает?! Нельзя исключить, что они как раз заняты весьма ответственным делом – придирчиво следят, чтобы никто не помешал держать грузинскую экономику на "нефтяной игле"…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, экономика, цены на топливо, бензин, ника шенгелия, сосо цинцадзе, россия, румыния, колумнисты