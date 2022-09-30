https://sputnik-georgia.ru/20220930/aktivy-bankovskogo-sektora-gruzii-vyrosli-v-avguste-270883474.html

Активы банковского сектора Грузии выросли в августе

Активы банковского сектора Грузии выросли в августе

На конец августа в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T09:01+0400

2022-09-30T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) выросли на 43 миллиарда лари, или 6,7%, говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец августа 2022 года объем активов банковского сектора составил 68 миллиардов лари (24 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 8,5 миллиарда лари.На конец августа в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Объем срочных депозитов в банках выросСогласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 сентября 2022 года составил 41,76 миллиарда лари, что на три миллиарда лари, или на 7,74% больше, чем на начало августа.Согласно отчету, в августе по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 777,43 миллиона лари, или 4,99%, а вклады до востребования увеличились на 2,2 миллиарда лари, или 9,58%.К концу года уровень инфляции в Грузии снизится - эксперт >>По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 сентября текущего года составил 41,91%, что на 1,18 процентных пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 августа.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в августе составила 8,13%, в том числе 11,28% – по депозитам в национальной валюте и 1,05% – по депозитам в иностранной валюте.Кредитов больше выдали в национальной валютеПо данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в августе 2022 года снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,13 миллиарда лари, или на 2,68%, и на 1 сентября текущего года составил 43,21 миллиарда лари.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте увеличился на 422,71 миллиона лари, или 1,86%, а объем кредитов в иностранной валюте вырос на 706,9 миллиона лари, или 3,64%.Остановить инфляцию - меры Нацбанка Грузии против роста цен >>По данным Нацбанка, на конец августа 2022 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 6,87 миллиарда лари, что на 0,68% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 12,5 миллиарда лари, что на 3,54% больше, чем в предыдущем месяце.За август 2022 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 2,9%, или 646,86 миллиона лари, и на 1 сентября текущего года составил 22,99 миллиарда лари.По состоянию на 1 сентября текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 53,44%, что на 0,43 процентных пункта ниже, чем на 1 августа 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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