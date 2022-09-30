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Количество въезжающих в Грузию граждан России сократилось – МВД

Количество въезжающих в Грузию граждан России сократилось – МВД

Грузовые и легковые автомобили вновь пропускают в обычном режиме 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T13:58+0400

2022-09-30T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В Грузию за сутки въехали 6 109 граждан России, а выехали – 5 186 граждан, говорится в заявлении грузинского МВД.Министерство обнародовало данные за период с 10:00 29 сентября до 10:00 30 сентября.С 28 по 29 сентября в Грузию въехали 9 642, а покинули стану 5 448 граждан России."При этом пропуск грузовых и легковых автомобилей на погранично-пропускном пункте "Дарьял" вернулся к обычному режиму, в результате чего полностью было восстановлено транзитное сообщение, которое было затруднено в последние дни", – отмечено в заявлении.МВД, исходя из большого общественного интереса, пообещало и в дальнейшем обнародовать статистические данные.В Северной Осетии с 28 сентября ввели режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в эту республику России. По данным властей, эта мера не коснется жителей республики Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы.Очереди на Ларсе: вице-спикер парламента Грузии оценил ситуацию>>Грузия стала одной из самых популярных стран для релокации россиян после объявления в России частичной мобилизации (21 сентября). На российском КПП "Верхний Ларс" выстроились километровые очереди из машин, направляющихся в Грузию. В страну стали въезжать на 40-45% больше россиян, чем прежде. С 17 по 26 сентября в Грузию через разные пропускные пункты въехали 78 742 гражданина России. Пик прибытия россиян в Грузию пришелся на 23-26 сентября – 40 548 человек. Для сравнения: за весь август россияне въехали в Грузию 260 810 раз.В МВД Грузии назвали критерии проверки въезжающих иностранцев>>Это вызвало озабоченность оппозиции, неправительственных организации и части населения. Они увидели в наплыве россиян опасность для государства. Власти заявили, что ситуация под контролем, все погранично-пропускные пункты работают в усиленном режиме, пограничники, прежде чем впустить человека в страну, проводят тщательную проверку. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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