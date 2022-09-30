https://sputnik-georgia.ru/20220930/naskolko-vyrosla-ekonomika-gruzii--novaya-statistika-270918064.html

Насколько выросла экономика Грузии – новая статистика

Насколько выросла экономика Грузии – новая статистика

Тенденция к снижению наблюдалась только в обрабатывающей промышленности и сделках с недвижимостью 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T18:36+0400

2022-09-30T18:36+0400

2022-09-30T18:36+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Средний показатель реального роста за восемь месяцев с начала года составляет 10,3%.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в августе 2022 года внесли сферы транспорта и складирования, строительства, информации и коммуникаций, гостиниц и ресторанов, а также торговли.Тенденция к снижению наблюдалась в обрабатывающей промышленности и сделках с недвижимостью.Что выросло и насколькоРост экспорта в январе-августе составил примерно 37%, а импорт – на 36,5%. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано до 6,9 тысячи новых предприятий, почти на 92% больше, чем в аналогичный период прошлого года.По словам Тодрадзе, рост в секторах транспорта и складировании был связан с работой грузового транспорта, как наземного, так и железнодорожного и воздушного транспорта. Кроме того, в результате увеличения объема экспорта и импорта во внешней торговле, выросли темпы транспортной обработки и хранения грузов.Тенденции роста наблюдались и в строительном секторе, что в основном было связано со строительством жилых и нежилых зданий, а также с разработкой строительных проектов. Также, важный рост был зафиксирован в направлении строительства дорог, автобанов, мостов и тоннелей. Кроме того, объем импорта строительных материалов увеличился на 20%.Премьер заявил об успехах Грузии на фоне сложной ситуации в Европе >>Рост в секторе информаций и коммуникаций был связан с ростом объема услуг в секторе информационных технологий и компьютерного обслуживания.Тенденции роста также наблюдались в ресторанно-гостиничном секторе. На это повлияло увеличение числа визитов международных путешественников почти в 2,8 раза по сравнению с 2021 годом. В частности, в августе страну посетило примерно 742 тысячи международных визитера.Основной причиной роста в секторе торговли является увеличение торговли новыми и подержанными автомобилями, а также запчастями и аксессуарами.АБР повысил прогноз роста экономики для Грузии >>Темпы реэкспорта легковых автомобилей увеличились более чем в два раза, особенно в направлении Армении и Кыргызстана.Выросла как розничная, так и оптовая торговля продовольствием, бытовыми товарами, топливом и стройматериалами.В финансовом секторе рост обусловило увеличение объема процентных и комиссионных доходов коммерческих банков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"