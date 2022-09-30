https://sputnik-georgia.ru/20220930/premer-zayavil-ob-uspekhakh-gruzii-na-fone-slozhnoy-situatsii-v-evrope-270910346.html

Премьер заявил об успехах Грузии на фоне сложной ситуации в Европе

Премьер заявил об успехах Грузии на фоне сложной ситуации в Европе

Гарибашвили отметил важность консолидации общества и сохранение стабильности 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T15:39+0400

2022-09-30T15:39+0400

2022-09-30T15:49+0400

грузия

новости

политика

ираклий гарибашвили

европа

украина

сакстат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1d/269869368_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_1ab750e04090b5e6e15b0d958d2134a7.jpg

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузия на фоне очень сложной ситуации в Европе смогла сохранить стабильность и достичь двухзначного экономического роста, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.Это, по словам премьера, связано с тем, что Европа поэтапно отказывается от российского газа."Ситуация в Европе очень сложная. Этого необходимо хорошо осмыслить. На фоне этой радикальной ситуации, того, что происходит в Европе, на Украине, мы сумели не только сохранить мир, стабильность и безопасность наших граждан, но и обеспечить двухзначный экономический рост", – заявил Гарибашвили.АБР повысил прогноз роста экономики для Грузии>>Премьер подчеркнул, что Грузии нужно беречь свои достижения."Нам необходима максимальная консолидация внутри страны, спокойствие, меньше эмоций, сохранение стабильности, и еще раз повторяю, высокий экономический рост, развитие и благополучие наших граждан. Слава Богу, мы смогли это сделать. Это нужно сохранить", – заявил Гарибашвили.Мир и быстрое восстановление экономики - Гарибашвили рассказал в ООН о достижениях Грузии>>Реальный рост ВВП Грузии в августе составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за восемь месяцев – 10,3%, согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, европа, украина, сакстат