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Премьер заявил об успехах Грузии на фоне сложной ситуации в Европе
Премьер заявил об успехах Грузии на фоне сложной ситуации в Европе
Гарибашвили отметил важность консолидации общества и сохранение стабильности 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T15:39+0400
2022-09-30T15:49+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузия на фоне очень сложной ситуации в Европе смогла сохранить стабильность и достичь двухзначного экономического роста, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.Это, по словам премьера, связано с тем, что Европа поэтапно отказывается от российского газа."Ситуация в Европе очень сложная. Этого необходимо хорошо осмыслить. На фоне этой радикальной ситуации, того, что происходит в Европе, на Украине, мы сумели не только сохранить мир, стабильность и безопасность наших граждан, но и обеспечить двухзначный экономический рост", – заявил Гарибашвили.АБР повысил прогноз роста экономики для Грузии&gt;&gt;Премьер подчеркнул, что Грузии нужно беречь свои достижения."Нам необходима максимальная консолидация внутри страны, спокойствие, меньше эмоций, сохранение стабильности, и еще раз повторяю, высокий экономический рост, развитие и благополучие наших граждан. Слава Богу, мы смогли это сделать. Это нужно сохранить", – заявил Гарибашвили.Мир и быстрое восстановление экономики - Гарибашвили рассказал в ООН о достижениях Грузии&gt;&gt;Реальный рост ВВП Грузии в августе составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за восемь месяцев – 10,3%, согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, европа, украина, сакстат
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, европа, украина, сакстат

Премьер заявил об успехах Грузии на фоне сложной ситуации в Европе

15:39 30.09.2022 (обновлено: 15:49 30.09.2022)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили на заседании правительства
Ираклий Гарибашвили на заседании правительства - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2022
© Government of Georgia
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Гарибашвили отметил важность консолидации общества и сохранение стабильности
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузия на фоне очень сложной ситуации в Европе смогла сохранить стабильность и достичь двухзначного экономического роста, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Все европейские государства ожидают рецессии… Сейчас речь идет не о росте экономики и создании рабочих мест, а как обеспечить теплом собственных граждан. Я не преувеличиваю. Это напрямую забота правительств многих европейских стран", – заявил Гарибашвили на заседании правительства.

Это, по словам премьера, связано с тем, что Европа поэтапно отказывается от российского газа.
"Ситуация в Европе очень сложная. Этого необходимо хорошо осмыслить. На фоне этой радикальной ситуации, того, что происходит в Европе, на Украине, мы сумели не только сохранить мир, стабильность и безопасность наших граждан, но и обеспечить двухзначный экономический рост", – заявил Гарибашвили.
АБР повысил прогноз роста экономики для Грузии>>
Премьер подчеркнул, что Грузии нужно беречь свои достижения.
"Нам необходима максимальная консолидация внутри страны, спокойствие, меньше эмоций, сохранение стабильности, и еще раз повторяю, высокий экономический рост, развитие и благополучие наших граждан. Слава Богу, мы смогли это сделать. Это нужно сохранить", – заявил Гарибашвили.
Мир и быстрое восстановление экономики - Гарибашвили рассказал в ООН о достижениях Грузии>>
Реальный рост ВВП Грузии в августе составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за восемь месяцев – 10,3%, согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
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