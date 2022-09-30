https://sputnik-georgia.ru/20220930/solnechnoe-zatmenie-v-oktyabre-2022-gde-i-kogda-nablyudat-270922333.html

Солнечное затмение в октябре 2022: где и когда наблюдать

Солнечное затмение в октябре 2022: где и когда наблюдать

Второе солнечное затмение в 2022 году произойдет 25 октября – астрономическое событие открывает коридор затмений, который завершится в ноябре полным лунным... 30.09.2022, Sputnik Грузия

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Солнечное затмение – небесное явление, во время которого спутник Земли частично или полностью закрывает небесное светило от наблюдающих с нашей планеты. Происходит солнечное затмение только в новолуние – в это время сторона Луны, обращенная к нашей планете, не освещена - не видна и сама ночная красавица.Солнечное затмение в октябре 2022 года будет частным - Луна закроет Солнце на 86%.Когда и где можно наблюдать частное солнечное затмение в октябре 2022 года, вы узнаете из Sputnik Грузия.Где и когда наблюдатьЧастное солнечное затмение 25 октября смогут наблюдать из России. Затмение также будет видно из большей части Европы, Северной и Восточной Африки, западной части Азии, Ближнего Востока, а также на островах Гренландии и Гернси.Астрономическое явление начнется в 13:00 по тбилисскому времени. Общая продолжительность затмения в октябре составит более четырех часов.Затмение, звездопады: какие яркие события подарит небо в октябре 2022? >>Тем, кто будут наблюдать частное солнечное затмение, необходимо знать о мерах предосторожности: в это время нельзя наблюдать Солнце без специальных очков с защитой от ультрафиолета.Наблюдать это небесное событие можно и через черно-белую непроявленную фотопленку.Важно помнить, что смотреть на Солнце более 40 секунд небезопасно.Что нельзя делать во время коридора затмений? Советы астрологов >>Специалисты советуют не делать снимки обычным фотоаппаратом или телефоном, так как фотография не получится, а матрица в устройстве может сгореть.Первое частное солнечное затмение прошло 30 апреля. Общая продолжительность затмения составила около четырех часов. Во время первого затмения Луна закрыла 64% солнечного диска.Материал подготовлен на основе открытых источников

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наука, в мире, справки , солнечное затмение, лунное затмение