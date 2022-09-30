https://sputnik-georgia.ru/20220930/uchitelyam-v-gruzii-podnimut-zarplatu-270919979.html

Учителям в Грузии поднимут зарплату

Учителям в Грузии поднимут зарплату

В будущем году запланировано строительство и ремонт более 500 публичных школ, на что предусмотрено до 300 миллионов лари 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T19:57+0400

2022-09-30T19:57+0400

2022-09-30T19:57+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Заработная плата административного персонала государственных школ Грузии увеличится на 10% с 1 января 2023 года, - заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.По информации министра, в бюджете на 2023 год финансирование Министерства образования и науки увеличено более чем на 290 миллионов лари.Также с 15 лари до 18 лари увеличивается почасовая оплата труда учителей профессионально-технических училищ."В рамках возросших доходов муниципалитетов будет возможно увеличить зарплаты работников детских садов на 100 лари", - отметил министр.Также в будущем году запланированы строительство и ремонт более 500 публичных школ, на что предусмотрено до 300 миллионов лари.Полицейским и военным в Грузии поднимут зарплаты >>"Как вы знаете, мы составили план, 800 школ находятся в очень тяжелом, плачевном состоянии, на это выделены большие деньги, около одного миллиарда лари в течение трех лет, и на эти цели в бюджет на 2023 год выделено 300 миллионов лари", - заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Осуществление масштабного проекта – строительства и ремонта 800 школ – по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили начнется в Грузии с осени текущего года.В ближайшее время будет объявлен тендер на строительство 80 новых и ремонт 320 действующих школ. Тендер на ремонт остальных 400 школ будет объявлен в 2023-2024 годах, и к концу 2026 года в стране будут завершены ремонт и строительство 800 общеобразовательных учреждений страны.В Грузии планируется повышение пенсий >>Проект направлен на повышение доступа к образовательным ресурсам, которыми будут пользоваться более 230 тысяч учеников. К 2026 году все государственные школы будут исправны в инфраструктурном плане.Во время строительства и обновления школ предусмотрено их оснащение по современным стандартам. Это предусматривает наличие современных лабораторий и исправной спортивной инфраструктуры. Все школы полностью будут адаптированы для учеников со специальными образовательными нуждами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, образование в грузии, зарплата, учителя